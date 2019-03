Celle que vous croyez

SUJET INTÉRESSANT ET BIEN AMENÉ, UN PEU TROP POSÉ PAR MOMENTS OU LA MUSIQUE MANQUE (SURTOUT SUR LA PREMIÈRE PARTIE). MAIS TOUT SE MET EN PLACE ET LE PUZZLE PREND FORME.

ET LE DRAME TOURNE MÊME AU THRILLER. LA PHOTO EST TRES BELLE. ON A UN PEU DE MAL COMPRENDRE, LE TEMPS ÉCOULÉ AU DÉBUT DU FILM MAIS MOI QUI AIME JULIETTE BINOCHE, CA POURRAIT DURER DES HEURES JUSTE EN PLANS SIMPLES. LOL.

EN TOUT CAS LA CRISE DE LA CINQUANTAINE LUI VA A RAVIR. QUE C’EST DUR DE VIEILLIR, DU MOINS D’ACCEPTER SON AGE, POUR LES FEMMES COMME POUR LES HOMMES. POUR CLAIRE, CA EN DEVIENT UNE OBSESSION.

A TEL POINT QU’AU MOMENT OU SON AMANT PRÉSUMÉ, ALEX, TROUVE SUR UN SITE INTERNET SE DÉCIDE A LA RENCONTRER EN PERSONNE, LE MENSONGE ET LE FANTASME DANS LESQUELS ELLE S’EST RÉFUGIÉE, COMMENCENT PETIT A PETIT À SE RÉVÉLER.

ELLE VA LOIN D’AILLEURS, JUSQU’A S’APPROPRIER LA VIE DE QUELQU’UN QUI EXISTE DÉJÀ, ET IMPLIQUER SA FAMILLE DANS SON DÉLIRE. HA LES JOIES DU BLACK MIRROR, DERRIERE LEQUEL IL EST TELLEMENT SIMPLE DE DISSIMULER UNE VÉRITÉ AUSSI DUR A ACCEPTER.

LE PROBLÈME C’EST QUAND ON VEUT SE FAIRE PASSER POUR BEAUCOUP PLUS JEUNE QU’ON NE L’EST, ON EST RATTRAPÉ PAR CE QUI NOUS ENTOURE. TOUT BOUGE VITE, LES RÉSEAUX SOCIAUX OU CHAQUE MOMENT EST IMMORTALISÉ ET ÉPIÉ DE TOUS. INTERNET ET SON MONDE INFINI, IMPITOYABLE.

LE SUJET DU FILM EST BIEN CIBLÉ MAIS PEUT S’ADAPTER A N’IMPORTE QUELS AUTRES SUJETS DU WEB. ON PEUT TOUT FAIRE LORSQUE L’ON A PAS A REPONDRE DE NOS ACTES. SE CACHER DERRIÈRE UN ÉCRAN COMME THÉRAPIE CONTRE UNE SOCIÉTÉ QUI JUGE ET QUI REND TELLEMENT DE GENS MALHEUREUX, C’EST BIEN UN TEMPS MAIS PEUT T-ON AGIR COMME CELA ET VIVRE DANS LE MENSONGE TOUTE SA VIE ?

JE COMPRENDS LE COMPLEXE DE CES FEMMES MAIS EN ARRIVER LA C’EST MALADIF ET LOIN D’ÊTRE SALVATEUR. ON EST TOUS VICTIMES DE CET ENGRENAGE. MAIS ON LE FAIT TOUS A DES NIVEAUX DIFFERENTS, LE SPORT ET LE REGIME A OUTRANCE, POUR QUOI ET POUR QUI…

J’ESPÈRE POUR SOI MAIS JE DOUTE QUE CE SOIT LE CAS DE TOUS…ALLEZ MESDAMES LA CINQUANTAINE VOUS VA SI BIEN ! L’IRONIE EST QU’A 24 ANS JULIETTE BINOCHE, JE NE T’AURAIS PAS REGARDÉ. PAR CONTRE A 50 ANS…..IL EN FAUT POUR TOUS. MORALITÉ IL FAUT SAVOIR VIVRE AVEC SON TEMPS ET COMME JE DIS TOUJOURS, S’ADAPTER. NE SOYEZ PAS TIMIDE, ACCEPTEZ VOUS. VOTRE PASSÉ EST IMPORTANT, VOTRE PRESENT L’EST TOUT AUTANT. COMME ILEST SI BIEN DIT, IL N’Y A PAS PIRE RIVALE QUE CELLE QUI N’EXISTE PAS.

AVIS AUX AMATEURS

Avec Juliette Binoche, Francois Cyril, Nicole Garcia et Charles Berling – 24 février 2019 – diaphana – 1h40