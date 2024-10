Bruno Liljefors, La Suède sauvage, Petit Palais

En son pays, la Suède, Bruno Liljefors (1860-1939) était surnommé le Prince des animaliers. Ce titre n’est pas usurpé. Dès la première salle, j’ai été saisi par cette irrésistible famille de renards. La touche du peintre est à la fois impressionniste et précise, il suffit de s’éloigner d’un pas pour être frappé par le réalisme des scènes présentées et par la restitution fidèle des plumes et des poils (la touffeur des queues de renard). La peinture de Liljefors est expressive mais nette.



Bruno Liljefors travaillait sur photos, sur modèles empaillés, mais il était surtout amateur d’affut et n’hésitait pas à grimper aux arbres pour observer les animaux. Peintre et chasseur, on ressent parfois sa fascination pour les prédateurs. Il montre d’ailleurs à de nombreuses reprises combien le chat est un ravissant destructeur de biodiversité.



Mésange huppées, chardonnerets élégants, bouvreuils pivoines, moineaux domestiques… (Aviez-vous remarqué que les noms d’oiseaux sont toujours composés?), l’amateur d’oiseaux que je suis s’est régalé devant ces véritables portraits d’animaux. Des portraits sur le vif, comme celui d’un lièvre courant sur la neige (tableau repris sur l’affiche de l’exposition). L’instant est saisi avec maestria.



Si vous voulez, sans sortir de Paris, vous offrir un véritable week-end à la campagne (avec une petite excursion en bord de mer), allez donc voir ces toiles fascinantes !





Jusqu’au 16 février 2025

Petit Palais Paris

de 10 à 12€ (Gratuit : – 18 ans)