ALORS BEN IS BACK, JULIA IS BACK, PAS TRANSCENDANTE NON PLUS MAIS DISONS QUE CELA FAIT TOUJOURS PLAISIR DE LA VOIR EN DEHORS DE SES HABITUELLES COMÉDIES ROMANTIQUES (MÊME SI C’EST BIEN AUSSI HEIN). MAIS L’ACTEUR QUI JOUE BEN N’EST PAS TRÈS CONVAINCANT, VOIR CARRÉMENT NUL.

SON CHARISME EST AUSSI PERCUTANT QUE SON MUTISME EN MODE MOUE BOUDEUSE. LA MISE EN SCÈNE N’EST PAS MIRACULEUSE, ET S’APPUIE UNIQUEMENT SUR SON SUJET QUI PEUT SEMBLER FORT SUR LE PAPIER MAIS QUI NE TRANSPIRE PAS A L’ÉCRAN. LES MOUVEMENTS DE CAMÉRAS SONT TROP PRÉSENTS. LA MÉTAPHORE N’EST PAS SUBTILE, BIEN AU CONTRAIRE ELLE ACCUMULE QUELQUES CLICHÉS SUR SON CHEMIN.

OUI C’EST DUR, UN FILS TOXICO QUI S’ECHAPPE DE SA DÉSINTOXICATION LE JOUR DE NOËL POUR VOIR SA FAMILLE. UNE JOURNÉE QUI N’A RIEN DE SIMPLE POUR PERSONNE. CA AURAIT PU ET AURAIT DU ÊTRE SUPER POIGNANT MAIS L’ÉMOTION EST LOIN D’ÊTRE LÀ. QUEL DOMMAGE.

IL N’Y A PAS VRAIMENT DE PLACE POUR CETTE HISTOIRE. RIEN N’EST AFFIRMÉ, TOUT SE PASSE EN SURFACE. ET TOUT EST ÉCRIT D’AVANCE. HEUREUSEMENT, IL Y A DE BONNES SÉQUENCES , CELLE DU CIMETIÈRE OU JULIA DEMANDE A BEN DE CHOISIR SA TOMBE (MAIS QUI ARRIVE TROP TÔT), ET CE TRÈS BON SPITCH (BIEN QU’INAPPROPRIÉ), DE JULIA AU CENTRE COMMERCIAL, AU MÉDECIN QUI A PRESCRIT LES PREMIERS MÉDICAMENTS « ADDICTIFS » A SON FILS.

MAIS METTRE TOUTE LA RESPONSABILITÉ SUR LUI ET SOUSTRAIRE CELLE DE PARENTS OU MÊME CELLE DE BEN, EST TROP FACILE ET ENLÈVE TOUTE ANALYSE PSYCHOLOGIQUE QUI AURAIT ÉTÉ BIEN DE MONTRER A L’ÉCRAN. LE TEMPS PASSE ET LES PARENTS ESSAYENT DE SE RATTRAPER MORALEMENT DE LEUR ERREURS MAIS ON NE SENT PAS LEUR IMPLICATION.

D’AILLEURS TOUT LE FILM TENTE A CULPABILISER BEN, PEU IMPORTE CE QU’IL FAIT OU ESSAYE D’AMENDER. IL EST COUPABLE DE TOUTE FAÇON AUX YEUX DE TOUS ET AUX SIENS. L’APPROCHE N’EST PAS ININTÉRESSANTE MAIS ENCORE UNE FOIS, LA FORME EST NULLE. ON EST PLUS SUR UN MELODRAME PLEIN DE BONS SENTIMENTS, DE LA MÉNAGÈRE DU DIMANCHE QUI VA A LA MESSE.

ET PUIS CETTE PARTIE DU FILM EN MODE THRILLER A LA JOHN WICK….MAIS NON ON A PAS TUÉ LE CHIEN, MAIS ON LE RECHERCHE ACTIVEMENT ! TOUT CELA N’A AUCUN SENS, CE FILM PATHOS ESQUIVE L’ESSENTIEL ET MEUBLE AVEC L’INUTILE. ALORS SI VOUS VOULEZ JUSTE VOIR JULIA ROBERTS PARCE QU’ELLE FAIT PARTIE DES MURS D’HOLLYWOOD DEPUIS 110 ANS, FAITES VOUS PLAISIR MAIS POUR LES AUTRES QUI RECHERCHENT UNE VÉRITABLE ÉCRITURE, PROPOS, ET TOUT LE TRALALA, FAUDRA CLAIREMENT ALLER VOIR AILLEURS.

AVIS AUX AMATEURS.

Avec Julia Roberts, Courtney b Vance, Lucas Hedges et Kathryn Newton – Paramount – 16 janvier 2019 – 1h40