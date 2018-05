Andrew Niccol continue de faire son boulot d’artisan amateur de science fiction. Chez Netflix, il semble se faire plaisir!

Il va donc une fois de plus nous dire que le futur a tout pour être flippant si on regarde notre présent. Minority Report de Spielberg à coté de Anon, c’est Disneyworld. Pour Niccol, le Monde ne sera plus q’un grand supermarché où l’individu ne devra pas avoir la moindre zone d’ombre.

Avec les technologies, tout le monde peut voir ce que pense les autres. C’est comme ça et cela facilite la vie de la police. Le taciturne inspecteur Sal Friedland se connecte aux pensées des autres et résoud tous les crimes. Sans faire beaucoup d’effort.

Jusqu’au jour où une série de meurtres violents sont commis. Là, le représentant de l’ordre va devoir mener une vraie enquète et faire des découvertes qui vont remettre en cause sa façon “de voir les choses”. Cette remise en question a le charme sublime d’Amanda Seyfried donc on est ravi de le suivre!

Comme dans Bienvenue à Gattaca, S1mOne ou Time Out, Le réalisateur Andrew Niccol est obsédé par la science et ses dérives. Il continue de décrire un monde neutre, gris et désincarné. Son héros, joué par un Clive Owen qui ne s’est pas remis des Fils de l’homme (chef d’oeuvre en matière d’anticipation réaliste), rentre dans un jeu de doutes, de faux semblants et de réalité de moins en moins virtuel. Bref, c’est le grand déballage sur le futur qui fait peur et qui fait de nous de simples consommateurs, obligés de se conformer aux normes, aux réseaux, à la société.

Ce nouveau film n’ajoute pas beaucoup d’idées nouvelles sur le thème mais il a le mérite d’une certaine élégance en empruntant beaucoup aux films noirs avec une femme fatale et un homme de loi désorienté. Une lenteur impose un aspect existentiel. Faire cela à notre époque, c’est du courage. Et si Niccol n’est pas le meilleur réalisateur, c’est un type convaincu de son art et son discours, ce qui est déjà pas mal.

avec Amand Seyfried, Clive Owen, Colm Feore et Sonia Walger – netflix – 1h40