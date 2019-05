ET UN NOUVEAU FILM CAPTURÉ POUR DISNEY, ÇA NE DATE PAS D’HIER, APRÈS LES « 101 DALMATIENS », « LA BELLE ET LA BÊTE », « LE LIVRE DE LA JUNGLE »,ET DERNIÈREMENT « DUMBO », RIEN N’ARRÊTE LES EXECUTIFS.

D’AUTRES SONT PRÉVUS POUR CETTE ANNÉE ET LES PROCHAINES. MAIS ALORS CE GÉNIE BLEU SOUS LES TRAITS DE WILL SMITH ET GUY RITCHIE AUX COMMANDES, ÇA VAUT QUOI ? ÇA AURAIT PU ÊTRE N’IMPORTE QUI D’AUTRES DEVANT ET DERRIÈRE LA CAMÉRA, CELA AURAIT ÉTÉ LA MÊME.

LES AUTRES ACTEURS SONT D’AILLEURS INCONNSU ET CE N’EST PAS PLUS MAL. ALADDIN AURAIT MÉRITÉ D’ÊTRE PLUS CHARISMATIQUE ET UN PEU MOINS CARICATURAL. JAFAR MANQUE DE STATURE ET DE TOUT (GROSSE ERREUR DE CASTING). LE SULTAN N’EST PAS ASSEZ VIEUX ET CLAIREMENT AFUBLÉ D’UNE FAUSSE BARBE. EN FAIT, SEULEMENT JASMINE SEMBLE AUTHENTIQUE.

C’EST UNE ADAPTATION MAIS UN PEU DE DIFFÉRENCE AURAIT ÉTÉ BIENVENUE. LE FILM REPREND PLAN PAR PLAN LE DESSIN ANIMÉ QUE J’ADORE. LES DIALOGUES SONT STRICTEMENT LES MÊMES AUSSI. LA CHRONOLOGIE IDEM. CONTRAIREMENT À TIM BURTON QUI AVAIT APPORTÉ SA PROPRE MAGIE DANS DUMBO. CELUI CI EST TOUT CE QU’IL Y A DE PLUS LISSE. BON EN MÊME TEMPS IL EST DIFFICILE DE FAIRE UNE HISTOIRE PLUS BASIQUE QUE CELLE DU PAUVRE QUI VEUT DEVENIR RICHE.

MAIS MERDE C’EST ALADDIN QUOI ! LE FOLKLORE RÉSIDE DANS LES COSTUMES ET LES BEAUX PALAIS EN MODE BIEN KITSCH ET ON SE CONTENTERA DE CELA C’EST ÉVIDENT. TOUT FAIT THÉÂTRALE ET CARNAVALESQUE, ON A L’IMPRESSION D’ASSISTER A LA FANFARE DU PARC DISNEY, TOURNÉE DANS 20m2 DE STUDIO VERT. Y’A MÊME PAS DE BRUITAGE, D’OISEAUX DANS LE CIEL LOL, PAS DE BORDEL DANS LE SOUK, LA BLAGUE ! COMMENT TU VEUT ÊTRE CRÉDIBLE SI TU DONNES L’IMPRESSION QUE TOUT EST EN CARTON !

LA GROSSE FAIBLESSE DU FILM EST CE BESOIN CONSTANT DE FAIRE RENAÎTRE LA COMÉDIE MUSICALE. EN ANIMÉ ÇA PASSE BIEN SURTOUT QUAND ON EST ENFANT MAIS BEAUCOUP MOINS EN FILM. LE PONPON DU RÊVE BLEU, VAUT LE DÉTOUR, C’EST D’UNE LAIDEUR SANS PAREIL ! LES CHANSONS SONT FIDÈLES ET DE CONNAÎTRE LES PAROLES ÇA AIDE. OUI J’ASSUME. MAIS ALORS LES ACCÉLÉRATIONS ET RALENTIS DANS LES CHORÉGRAPHIES ET DANS QUELQUES AUTRES SCÈNES, C’EST JUSTE TRÈS MOYEN.

A CROIRE QUE GUY RTICHIE NE PEUT S’EN EMPÊCHER. POURTANT IL N’Y A PAS MATIÈRE À METTRE QUELQUE EFFET. DÉFINITIVEMENT NOT MY GUY ! QUAND LE FILM COMMENCE AUSSI MAL IL EST DIFFICILE DE SE RATTRAPER, ET C’EST LE CAS ICI. DANS L’ENSEMBLE C’EST UN FIASCO. TOUT CE QUE J’AIME D’ALADDIN A ÉTÉ ENGLUÉ SOUS UNE MONTAGNE DE CLICHÉS, DE CARICATURES, TOUT SEMBLE ARTIFICIEL, MÊME LES BIJOUX DE LA REINE FONT TOC.

LA SCÈNE DE L’ESCALADE VERS LA LAMPE AURAIT PU LE FAIRE MAIS C’EST TELLEMENT MOCHE QUE ÇA FOUT TOUT EN L’AIR. CONTRE TOUTE ATTENTE C’EST LE GÉNIE QUI S’EN SORT LE MIEUX. VISUELLEMENT PAS DEGUEU ET DANS LES SÉQUENCES LES PLUS INTÉRESSANTES ET DROLE DU FILM. WILL SMITH EST PARFAIT ET FAIT OUBLIER LE RESTE, BIEN DOMMAGE QU’IL ARRIVE APRÈS UNE HEURE DE FILM.

C’EST SÛREMENT PARFAIT POUR DES ENFANTS D’AUJOURD’HUI OU C’EST PEUT-ÊTRE MES YEUX QUI SONT BIEN ADULTES OU SIMPLEMENT QUE CE FILM EST UNE BLAGUE. JE PRÉFÈRE OPTER POUR LA DEUXIÈME, ET ME REFAIRE CE RÊVE BLEU DE 1992, LE PRINCE ALI OUI C’EST BIEN LUI.

AVIS AUX AMATEURS.

Avec Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott et Marwan Kenzari – Walt disney – 22 mai 2019 – 2h05