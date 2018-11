Finalement c’est presque marrant, un film de super héros totalement raté. J’avoue qu’aujourd’hui encore j’ai une petite pensée émue pour le fameux 4 Fantastiques qui s’est écroulé sous des tonnes de problèmes de production, entre un réalisateur foireux et un rereremontage catastrophique.

On se disait que ca ne pourrait plus arriver: Venom démontre que Marvel et DC sont encore capables de faire de véritables navets, couteux et presque charmants. Car ils sont vendus comme de beaux véhicules clinquants et ont vraiment du mal à résister au contrôle technique.

Justice League était bien foireux, mais là, on a l’impression de retomber dans les travers des années 90. Le film de Ruben Fleischer aurait sa place entre le Batman & Robin de Joel Schumacher et Spawn, film qui semble inspirer le look du fameux Venom.

Car notre super héros est en fait un vilain virus visqueux venu de l’espace qui squatte le corps des humains. Lorsqu’il tombe sur le corps costaud de Eddie Brock, il se dit que faire le bien c’est peut être pas mal après tout…

Mais bon, il y a toujours un sombre milliardaire pour embêter tout le monde et conquérir le Monde. Et puis il y a toujours une blonde amoureuse. Et il y a des voyous idiots. Et des courses poursuites. Et des types de bonne volonté…

Le cahier des charges est complet mais le réalisateur (du sympathique Bienvenue à Zombieland) n’arrive pas à lier toutes ses obligations. Pire, il laisse Tom Hardy dans un rôle casse gueule où il n’est qu’une parodie de lui même. Et que dire de Michelle Williams qui n’est la que pour prendre quelques dollars pour se payer une opération… Tout le monde s’ennuie cruellement, à commencer par le spectateur. Pas de prise de risque. Pas d’imagination. Pas de surprise. Pas d’effets convaincants. Parce que la créature de l’espace est finalement un super héros comme les autres, Venom est consternant. On en regrette presque les 4 Fantastiques!

Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed et Jenny Slate – sony – 10 octobre 2018 – 1h45