Sur Netflix, les flops ont droit à une seconde chance. C’est le cas de Serenity, film noir qui veut être plus malin que tout le monde!

La limite entre le génie et le grotesque est toujours très fine. Serenity est un film qui veut vous en mettre plein la vue mais qui joue avec de vieux effets, hautement difficiles à maitriser.

Scénariste à succès, Steven Knight roule sur les plates bandes bien usées de M.Night Shyamalan. Il va vous réserver des surprises derrière un film premier degré et assez stéréotypé.

Vous avez donc le gars au bout du rouleau. Planqué sur une île, il possède un beau bateau et rêve de pêcher un thon géant. Il n’attend que ça et passe son temps à fumer, boire et séduire. Evidemment son ex revient. Belle et vénéneuse, elle lui propose de tuer son violent de mari. Pour dix millions de dollars…

Plus classique tu meurs… mefiez vous de la phrase que je viens d’écrire. Steven Knight a littéralement travaillé sur ce thème. Le cahier des charges est respecté avec une rectitude qui ressemble à un manque d’imagination. On comprend alors le jeu bizarre de Matthew McConaughey, devenu respectable depuis quelques films bien choisis.

Et puis boum, il y a le twist qui permet de tout comprendre et qui nous plonge dans l’ennui poli finalement. Si ton film préféré, c’est Le Cobaye, nanar informatique du début des années 90, alors Serenity est pour toi! Knight se perd à son tour dans ses choix de récit, en entrant dans le discours meta qui fait de Serenity, un Truman Show en mode thriller poisseux.

Il a raison de prendre des comédiens que l’on admire car on se perd dans des explications et des justifications sans fin… C’est parfois intéressant. C’est souvent foireux. Ca a tout l’air d’un nanar qui veut s’ignorer! L’ambition du réalisateur est touchante. Sa pratique est franchement ratée… Une jolie contradiction

Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke et Djimoun Hounsou – Netflix – 2019