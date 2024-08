Le Navire Ecarlate, Grimond, Verrier, Jungle

J’ai bien aimé le scénario et conseillerais ce livre à ceux qui aiment le dessin et la peinture car c’est le thème de cette BD. C’est l’histoire de Malo, un enfant qui rêve est de devenir un peintre célèbre, comme sa grand-mère. Tous les deux, ils se font kidnapper par les Pirates Écarlates qui ont pour mission de colorer le monde pour l’égayer. Mais leur capitaine poursuit-il vraiment le même but ?



Les dessins sont expressifs et même ma petite sœur de cinq ans a pu comprendre l’histoire sans savoir lire. Le dessinateur, Léo Verrier, fait bien ressortir les éléments importants. Il met souvent les personnages en gros plan au centre de la case, il les dessine très bien et les met en avant grâce à des couleurs vives qui contrastent avec le fond, généralement plus pastel. Je trouve juste un peu dommage qu’il n’y ait pas beaucoup de détails dans le dessin.



Norma (10 ans)

Paru le 18 janvier 2024

chez Jungle, Jeunesse

107 pages | 17,95€