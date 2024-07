Football politiques, Pauline Londeix, 10/18

Peut-on encore aimer le sport de haut niveau ?

Peut-on encore aimer le sport de haut niveau ? Peut-on encore aimer le sport business ? Cette question pertinente est posée par Pauline Londeix dans ce fort intéressant petit ouvrage de sociologie.

Comme toujours avec la collection Amorce de 10/18, le livre est d’une clarté lumineuse. Chaque idée est bien expliquée, le plan est méticuleusement annoncé et d’utiles mises en exergue des points importants sont proposées.



Dans une première partie, Pauline Londeix commence par dresser la longue liste des défauts du football, le plus emblématique des sports business mais aussi celui qui connait le plus grand nombre de dérives. Sexisme, inégalités, argent roi, violence, tricheries… le sport roi concentre tous les défauts d’une société aussi machiste que capitaliste dont il est un véritable miroir grossissant.



« Les maux qui touchent le sport de haut niveau semblent refléter ceux dont notre société dans son ensemble est atteinte. Ainsi, savoir si on peut encore aimer le sport de haut niveau revient, d’une certaine façon, à se demander si on peut encore aimer le monde tel qu’il est, avec ses inégalités, son élitisme, ses injustices, sa cruauté. » (page 16)



Malgré tous ses défauts, il faudrait néanmoins sauver le soldat football au motif qu’il serait un formidable vecteur de communication entre les hommes. (C’est à dessein que je ne mets pas majuscule à hommes, tant la meilleure moitié de l’humanité semble peu concernée par ce jeu qui passionne littéralement des mecs, les vrais, les virils !).



Dans une seconde partie, l’autrice cherche donc une solution pour racheter le plus populaire des sports (popularité qui n’est pas faite pour me rassurer, soit dit en passant!). Pauline Londeix se prend ainsi à rêver que le foot féminin (moins athlétique mais plus technique, avec du vrai « beau jeu » et du collectif dedans) puisse un jour avoir une bonne influence sur le football masculin. Autrement dit que la footballeuse soit l’avenir du footballeur.



L’espoir fait vivre…

Paru le 06 juin 2024

chez 10/18 Amorce

144 page | 6€