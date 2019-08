éxécutions à victory

Il y a des lectures qui vous scotchent, vous hantent, vous défient. C’est le cas avec ce polar glacial et cinglant.



Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Victory. La ville est une poubelle à ciel ouvert. Les détritus sont des putes, des drogués, des paumés et quelques flics désabusés pour éteindre les possibles incendies.



Cette petite ville assommée en plus par un hiver rugueux devient le lieu d’exil d’un flic solide et cynique. Jules Bettinger est un bon policier, impossible à gérer. Le voilà donc envoyé à Victory: il y découvre la misère la plus totale.



Et surtout, il doit rapidement faire face à une série de meurtres contre des policiers. L’intrigue est simple mais il va souffler un vent de violence inouïe. On traine dans des rues malfamées qui pourraient être des décors de cinéma.



Batteur dans un groupe de métal, cinéaste assez redoutable (le western cannibale Bone Tomahawk avec Kurt Russell), S Craig Zahler ne s’intéresse qu’à la noirceur qui habite nos sociétés.



Difficile d’apprécier l’humour cinglant du héros. Impossible de compatir avec des policiers véreux. Encore moins avec des homeless et des dealers qui se transforment quasiment en zombies.



Le livre décrit sans aucune concession un enfer sur Terre, qui semble sans fin. La ville devient un piège angoissant. Les repères moraux volent totalement en éclat. L’auteur semble connaitre tous les rouages narratifs et même politiques de L’Inspecteur Harry. Les descriptions sont sèches ou vous amènent jusqu’au malaise.



Cependant, on adore être maltraité comme cela. C’est aussi ce que l’on attend d’un polar: une vision sombre de la société. Une appréciation de la décomposition sociale. Une volonté de transformer l’horreur en une passionnante virée en enfer!



Gallmeister – 362 pages