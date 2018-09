Eclosion et Comment j’ai fait cent films sans perdre un centime

On dépoussière un peu cette partie du site et on chasse les quelques araignées qui se sont installées…

Mais l’écrivain Ezekiel Boone lui a la bonne idée de réactiver cette bonne vieille peur des arachnides, bestioles moches mais si utiles. On lui a fait un nombre de procès incalculables. Certaines d’entre elles sont des machines à tuer. Mais l’araignée reste une source de frissons partout sur la planète.

Que se passe t il d’ailleurs sur notre bonne vieille Terre. Visiblement les Chinois se sont lancés sur eux mêmes une bombe nucléaire? Dans la foret sud amèricaine, les oiseaux ne chantent plus et le silence a laissé la place à un bruit inquiétant de mandibules…

Un peu partout des phénomènes étranges se produisent et une spécialiste des araignées trouve un jour un nid qui date de 20000 ans et qui semble se réanimer en quelques heures. A l’intérieur, se trouve une réponse à l’apocalypse qui s’annonce.

Bien entendu, les araignées vont envahir le Monde. Elles sont dégoutantes avec un appétit vorace et ne vont épargner aucun continent. Boone a le sens du rythme. On dirait vraiment un scénario catastrophe et comme les araignées, on dévore!

En tout cas voilà un récit qui plairait beaucoup à l’héroïque Roger Corman, producteur ultra réactif et réalisateur volontaire. On lui doit des milliers de titres. Des séries B et des séries Z. Il y a du bon et du mauvais. Il y a des films cultes et des choses indignes.

Roger Corman a traversé des décennies en produisant des films à petits budgets, avec une détermination tout simplement incroyable. Il se raconte dans un bouquin fou où il multiplie les anecdotes sur ses oeuvres singulières et ses idées folles de production. Il se vante joyeusement d’être à l’initiative du nouvel Hollywood et de nombreux cinéastes qui sont passés par son école de l’économie…

Comme les araignées d’Eclosion, il semble effectivement avoir levé une armée de talents! A dévorer aussi!

Actes sud – 368 pages

Capricci éditions – 412 pages