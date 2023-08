Zorglub, la série de BD, Munuera, Éditions Dupuis

Si vous ne l’avez pas remarqué, sachez qu’ici on est plus team Spirou que team Asterix ou team Lucky Luke. Peut être parce que le groom journaliste n’a jamais baissé les bras : il y a toujours eu des aventures de Spirou et Fantasio depuis sa création en 1938. Et à l’heure industrielle, l’aventurier résiste plutôt bien au cynisme ambiant qui consiste à réveiller les vieux mythes de la bande dessinée.

Car Spirou est désormais l’épicentre de tout un tas d’ouvrages plus ou moins réussis. Nous allons essayer d’y voir plus clair. Et on commence la découverte de ce multiverse avec un monde où le héros serait le plus machiavélique des némésis de Spirou: l’infatigable Zorglub.



Il veut toujours le pouvoir et cherche toujours à faire les pires crasses. Mais il a un très gros problème : il a désormais une fille, Zandra. Une jolie poupée aux cheveux violets et surtout une incroyable personnalité : elle est gentille.



Ce qui a le don d’énerver son père, génie du mal et scientifique névrosé. La série (trois tomes actuellement) est menée par Munuera. L’Espagnol a réalisé quelques épisodes de Spirou et Fantasio. Pas les meilleurs mais son coup de crayon allait très bien au rythme soutenu des aventures des deux journalistes.



Ici, le talent narratif de José Luis Munera explose malgré des histoires un peu légères. Mais il ne faut pas bouder son plaisir, Zorglub est un personnage qui ne demande qu’à s’exprimer. Il a une énergie qui trouve enfin son expression dans un récit qui ne concerne que lui et sa délicieuse fille, pleine de surprises pour faire péter les plombs à son géniteur.



Munuera ne manque pas de second degré lorsqu’il fustige l’absence d’idées qui règne dans tous les domaines à l’époque des spin offs, des remakes, de suites, de préludes et des hommages. Ce qu’est exactement l’empire Spirou aujourd’hui !

Zorglub, c’est un mégalomaniaque qui permet une parodie qui ne se moque cependant jamais de son modèle. Comme on aime dans la série “mère”, Zorglub fait preuve d’une modernité qui jure avec ses concurrents coincés dans des cahiers des charges trop contraignants. Ici, Zorglub se noie dans son rôle de père et montre un monde très contemporain, souvent drôle.



Comme le souligne le premier concerné: “enfin une série à la hauteur de mon génie”.



Tome 1 – La fille du Z

Tome 2 – L’apprenti méchant

Tome 3 – Lady Z

Éditions Dupuis

12,50€ le tome