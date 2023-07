Wahou, Bruno Podalydès, UGC

Un film de Bruno Podalydès en été c est comme un bon petit rosé : rafraichissant !

Car le cinéaste est un doux et un tendre. De l’amertume, il en fait de l’humour. Il aime rire des histoires tristes et de l’état du Monde. Depuis ses premiers films versaillais, il développe une fantaisie qui touche réellement à la poésie. Un héritier humble d’Etaix ou Tati. Un artiste que l’on peut suivre les yeux fermés.



Y compris pour des visites immobilières. Avec lui, la rencontre entre un agent, un propriétaire et un client peut être un moment de joie, d’obscurité et d’humanité. Nous suivrons donc les efforts d’Oracio et Catherine, deux agents immobiliers qui font leur maximum pour vendre une magnifique maison en piteuse état et un appartement tout neuf.



Les deux héros ont leurs soucis mais ils digèrent surtout ceux des autres lors de visites assez truculentes.



Sous la forme d’une comédie à sketchs, Bruno Podalydès réalise forcément un film inégal mais de toute façon les qualités de son cinéma généreux sont là.



Quelques passages sont faibles mais il parvient à croquer des personnages en quelques plans. Le cinéaste est excellent devant la caméra mais il donne un rôle inattendu et touchant à Karin Viard. Comme à son habitude, il réussit à passer de l’anecdotique à l’universel avec une gourmandise qu’il adore partager.



Pas bluffé par ce petit film bricolé, une visite dans votre ciné préféré pour le découvrir est tout de même conseillée.

Au cinéma le 07 juin 2023

Avec Karin Viard, Bruno Podalydes, Victor Lefevbre et Eddy Mitchell

1h30 – UGC