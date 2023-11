Un état de nos vies, Lola Lafon, Rond-Point

Lola Lafon, l’écrivaine du formidable Quand tu écouteras cette chanson,monte sur les planches pour nous livrer son regard affuté sur le monde.

Une femme et un homme se font face, chacun à une extrémité d’une longue table en bois. Comme dans une expérience scientifique, ou un test psychologique, il prend un petit carton, énonce un mot et attend sa réponse. Elle donne alors sa définition toute personnelle du mot, livre ce que cela lui évoque. En une heure de spectacle et à travers quelques mots (« être », « gauche », « jamais »… ) nous naviguerons dans notre société.



En observatrice avisée et lucide, Lola Lafon nous met gentiment face à nos contradictions, nos lâchetés, notre hypocrisie. Elle moque la Gauche réduite à « une alternative, c’est-à-dire un autre moyen d’aller au même endroit ».



Elle pointe l’absurdité d’un système qui rend « l’inégalité de traitement désirable » et qui nous pousse à « être envahis du désir d’avoir ce qu’on ne désire pas », d’une société qui valorise la punchline alors que « savoir réduire son propos en quelques mots, c’est un idéal d’agent immobilier ».



Lola Lafon interroge également la pingrerie de notre générosité et la faiblesse de nos actions face à l’horreur et l’injustice. « On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas » certes, mais en réalité « plus on sait, moins on peut ».



Mais n’allez pas croire que vous allez vous faire gronder ou bêtement culpabiliser pendant une heure. Vous allez rire et, l’air de rien, réfléchir en profondeur.

Jusqu’au 09 décembre 2023

Théâtre du Rond-Point, Paris VIIIème

Un spectacle de et avec : Lola Lafon

Composition et interprète : Olivier Lambert

Collaboration artistique et lumières : Emmanuel Noblet