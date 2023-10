Un certain penchant pour la cruauté, Muriel Gaudin, Pierre Notte, La Reine Blanche

Elsa veut aider son prochain. Elle décide d’accueillir, Malik, mineur isolé venu d’Afrique dans sa famille aux apparences parfaites. Lorsqu’on a un a un mari, une fille, un travail, une maison et un joli jardin, c’est le moins que l’on puisse faire pour aider son prochain. Du moment que celui-ci reste bien à sa place…

“Un certain penchant pour la cruauté́” joue sur les apparences et questionne nos croyances sur l’autre.



Elsa est à l’origine d’accueillir un migrant au sein de son foyer. Christophe, son mari, et Ninon, leur fille ne peuvent qu’être d’accord. Chacun tente de trouver sa place dans cette nouvelle organisation. Mais tout se complique encore un peu plus lorsque des secrets de famille remontent à la surface.



Au fur et à mesure de la pièce, l’image de la famille parfaite vole en éclat. Le migrant devient savant. La mère parfaite retrouve son amant tous les mardis soir. La fille arrête de noyer son angoisse dans la nourriture pour offrir son amour. L’amant fuyant veut intégrer cette famille idéale.



Au fur et à mesure de la pièce, l'image de la famille parfaite vole en éclat. Le migrant devient savant. La mère parfaite retrouve son amant tous les mardis soir. La fille arrête de noyer son angoisse dans la nourriture pour offrir son amour. L'amant fuyant veut intégrer cette famille idéale.

La pièce explore avec humour les grands sujets de vie et de notre société moderne. Elle réussit à questionner à la fois notre rapport à l'amour, à l'identité, à l'accueil, à la filiation.



“Un certain penchant pour la cruauté” est une comédie grinçante qui fait réfléchir, rire et réussit le pari à conjuguer grande et petites histoires. On aime, on aime !



Jusqu’au 19 novembre 2023

La Reine Blanche – 2bis, passage Ruelle, 75018 Paris

Auteur Muriel Gaudin

Mise en scène Pierre Notte

Avec Fleur Fitoussi, Chloé Ploton, Muriel Gaudin, Benoit Giros, Antoine Kobi, Clyde Yeguete, Emmanuel Lemire, Clément Walker Viry