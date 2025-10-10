Ulysse, Josette Baïz, Jean-Claude Gallotta, Rond-Point

Ensemble ! Dix-sept interprètes de 10 à 14 ans nous épatent d’emblée par leur parfaite synchronisation qui marque la rigueur et le professionnalisme de leur travail.

Ensemble ! Parce qu’on n’est pas ici dans l’émission Prodiges où de petits compétiteurs jouent à qui sera le plus fort. Ici, on la joue collectif.

Ensemble ! Parce que ces enfants sont issus de milieux divers.

Ensemble ! Parce qu’ils réconcilient danses classique, moderne et de rue.

Ensemble ! Parce que c’est un magnifique travail transgénérationnel entre deux chorégraphes septuagénaires (Josette Baïz et Jean-Claude Gallotta) et des jeunes qui pourraient être leurs petits-enfants.

Ensemble ! Parce que ce spectacle donne de la joie aux petits comme aux grands.



Cela fait 30 ans que Josette Baïz, à travers la Compagnie Grenade, fait confiance à des enfants pour interpréter des œuvres du répertoire moderne. Il faut dire que cet exercice convient parfaitement à Ulysse, une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta datant de 1981.



J’étais tellement absorbé par le spectacle que je me suis demandé comment restituer mon émotion de voir cette jeunesse porter un projet ambitieux tandis que nous, les adultes, pilonnons sans scrupules leur avenir.



Mais ce que je veux garder, c’est le bonheur de voir des enfants donner vie à la danse de Jean-Claude Gallotta qui a conservé quelque chose de la joie de l’enfance avec ses répétitions hypnotiques, ses jetés de bras sur le côté, ses mouvements d’avant en arrière, ces corps trottinants, bondissants et chantonnant qui, régulièrement, marquent le rythme avec leurs mains. Ça a l’air tout simple, et c’est justement ça qui est génial !

Jusqu’au 12 octobre 2025

Théâtre du Rond-Point, Paris VIII

Durée 1H00

de 8€ à 38€