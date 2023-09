Trois albums pour la rentrée : Tapioca, Queen Omega, Kanazoe Orkestra

Eh, salut ! Comment se passe la rentrée ? Ce n’est pas trop dur ? Bienvenue sur notre site. On va essayer de vous offrir de bons moments avec des choix musicaux hédonistes et savoureux et de la musique qui vous permet d’échapper à une vie trop stressante.

Avant de vous lancer vous condamner à être au bout du rouleau… tentez ces trois albums plein de bonnes ondes et de joie.

On sait que ce n’est pas facile de retourner dans le quotidien. La musique devrait vous arracher à votre quotidien imposé et pas toujours drôle. On va vous offrir des petites pépites qui vous arrache à tout cela, de la cantine institutionnelle à la réunion avec le boss hystérique.





Si vous êtes courageux, proposez lui l’écoute de Samba em Kigali, l’album frais et exotique de Tapioca. Là nous rentrons dans le salon lounge avec de la musique chaloupée qui veut vous donner l’envie de préparer un délicieux cocktail.



Tapioca est un duo. Un Brésilien et un Belge. Ensemble ils nous emmènent vers cet ailleurs où les soucis deviennent flous, où l’amour vient se frotter à un bar vintage de sons élégants qui font bouger gentiment le bassin.



Guitares wah wah, synthés retro, voix élégiaques, flutes qui s’envolent… on a droit à tout. Le curseur de la world pop est poussé au maximum. Et cela fonctionne assez bien. Le disque chaise longue par excellence.





D’ailleurs on va poser une chaise longue à Trinidad et Tobago pour écouter la voix puissante de Queen Omega. Là, on ne bouge pas des clichés exotiques : c’est du bon gros reggae qui fait du bien à notre manque de sens dans la vie ou autre problème existentiel !



Et c’est vrai que la voix de Queen Omega ne vous laissera pas indifférente. Elle est imposante et vient vous chercher. On croise Soom T et Julian Marley mais on entend surtout une lionne rugir avec une intelligence rare et un vrai sens de la modernité.



Le moderne et l’ancien cohabitent très bien autour de cette lady du reggae. Les textes sont loin d’être idiots et ne se résument à des punchlines simplissimes. Non, la chanteuse montre un sacré caractère et ce disque est une belle découverte qui change des habitudes bien plan plan du reggae actuel.





Folikadi. Cela veut dire la musique qui fait du bien. Donc entre les bouchons ou les incivilités qui vous écorchent à vif, mettez vous vite à écouter les 28 minutes ce disque du Kanazoe Orkestra. Une pure pépite de joie.



Cette chronique fait peut être un peu TV5 Monde mais cet album qui met à l’honneur le balafon ne peut que vous illuminer. Écrit pendant la pandémie, c’est un vrai rayon de soleil où tous les participants sont en osmose.



Mené par le musicien Seydou Diabate, le groupe encadre parfaitement des chanteurs lumineux. Le balafon devient une lampe torche qui éclaire le blues et des rythmes ultra chaleureux. Là encore, on est au milieu d’un mélange de genres absolument envoutant. Musiques africaines et éléments jazzy ou pop se conjuguent dans un pluriel limité à quelques titres qui nous font réellement du bien. Un petit chef d’œuvre d’enthousiasme.



Tapioca – Samba em Kigali

Queen Omega – Freedom Legacy

Kanazoe Orkestra – Folikadi