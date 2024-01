TOUT-MOUN, Héla Fattoumi, Théâtre National de Chaillot

TOUT-MOUN, qui signifie en créole « chacun et tout le monde », a pour point de départ les écrits d’Édouard Glissant autour de la « créolisation : totalité réalisée du monde-terre ».



Les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux réunissent dix interprètes aux cultures chorégraphiques très diverses et un saxophoniste sur scène. Ils imaginent une scénographie vidéo surprenante dans laquelle les interprètes disparaissent et réapparaissent dans un virevoltant ballet.



Dans ce ballet à couper le souffle, les chorégraphes nous invitent à questionner les frontières entre l’individu, le groupe et au sens plus large l’humanité. Nous voyageons à travers plusieurs tableaux explorant le concept du glissant, reflétant la notion que chaque individu occupe une place dans l’ensemble collectif.



Dans le premier tableau, de hautes lianes descendent du plafond et les dix interprètes rentrent en scène affublés de petites ailes accrochées en haut du dos. Nous sommes ainsi plongés dans une nature luxuriante. Nous avons en superposition l’extrait sonore des paroles du spécialiste de la créolisation, le poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant : « C’est la parole de la relation entre les cultures. Une idée de l’imaginaire de toutes les différences du monde. »



Au son des notes du saxophone, les danseuses et danseurs déroulent les lianes pour les transformer en larges voiles annonciatrices d’un voyage à travers les frontières et les humanités. Ils chantent, s’entrelacent, se retrouvent, se défilent, s’échappent en formant à la fois un bloc uni aux nombreuses singularités.



On en viendrait presque à avoir l’envie de les rejoindre sur scène pour participer à cette réjouissance collégiale.

Jusqu’au 12 janvier 2024

Théâtre National de Chaillot

Héla Fattoumi / Éric Lamoureux