Tiki, une année de chien, Fred Leclerc, David Azencot, la Boîte à Bulles

J’ai aimé cette bande-dessinée dès la première page.

Fred est tout chamboulé par le confinement Covid et il a bien envie de faire plaisir à sa fille et à sa copine. Il se laisse donc convaincre par deux vendeuses d’animalerie sans scrupules d’acheter un chien: Tiki.



C’est vrai qu’il est très mignon ce chiot ; et en plus il pourra servir de prétexte pour sortir pendant le confinement Covid. (Mais siiii, rappelez-vous, les attestations de sortie avec la case « Promenade de son animal de compagnie »!) Ce qu’il n’avait pas prévu, notre bon Fred, c’est qu’il lui faudrait aussi surtout la nuit pour faire pisser son nouveau compagnon. Ce qu’il n’avait pas anticipé non plus, c’est qu’un chien est possessif, pas forcément commode, et qu’il descend du loup (certaines espèce descendant plus vite que d’autres..)..

Dès le premier jour de leur vie en commun, Fred se sent dépassé et commence à se dire qu’il a fait une grosse bêtise, ce qui est bel et bien le cas !

Je tire mon chapeau à l’auteur, Fred Leclerc, qui a l’honnêteté de témoigner sans honte de son expérience afin d’édifier ses lecteurs et leur éviter de faire la même erreur que lui. Le Président de la Société Protectrice des Animaux signe d’ailleurs une postface très intéressante et affirme qu’il s’agit d’une « BD à lire avant d’adopter un animal ».

Les couleurs et dessins sont simples mais pas du tout désagréables à regarder, et le récit est mené avec humour, ce qui allège la charge émotionnelle. Ce livre utile ne vous ôtera peut-être pas l’envie d’avoir un animal de compagnie, mais il vous évitera quelques pièges.

Si vous envisagiez de (vous) offrir un animal pour Noël, achetez donc plutôt l’adorable Tiki !

