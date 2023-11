The Marvels, Marvel Studios

En tentant de féminiser à outrance son dernier film, Marvel montre un peu plus son incompétence à nous émerveiller.

Ça fait quelques temps que Marvel, machine à cash d’Hollywood, a bien du mal à se renouveler ou comprendre tout simplement ce que c’est, le cinéma.



Très fier d’avoir échafaudé tout un montage de liens entre les super héros, il y a désormais trop de nœuds entre les films ou les séries pour simplement faire un bon film. The MarvelS est moins décevant que les derniers long métrages mais on est loin des débuts de la firme…



Car désormais, si vous n’êtes pas à jour sur l’actualité des super héros Marvel, c’est dur de suivre. Si Captain Marvel avait droit à un premier film plutôt réussi, elle doit désormais partager l’affiche avec des copines beaucoup moins fascinantes mais présentes sur d’autres supports médiatiques made in Disney.



Il y a trop de monde dans le multiverse et il faut composer avec des méchants de pacotille et un scénario qui fera l’apologie de l’intelligence, l’entente et les bonnes blagues qui décontractent tout climax un peu tendu.



L’ensemble est bien fichu. On s’imagine plus dans un film de Star Trek. Il faut sauver des populations extraterrestres et notre petite planète bleue toujours à la merci de vilains psychopathes de l’espace. Ici hélas, la méchante est aussi charismatique qu’une tasse à café.



En face d’elle, le trio d’héroïnes se la jouent Drôles de Dames intergalactiques. La réalisatrice suit un peu l’exemple du dernier Thor en envoyant une grosse dose de second degré et de kitsch assumé dans l’aventure. Ça marche et parfois ça agace. La meilleure idée est d’avoir un film assez court qui ne se perd pas en effets spéciaux spectaculaires et dialogues abscons.



Une fois de plus, il y a un manque d’imagination totale dans ce volet. Le récit ressemble à tant d’autres. Le cahier des charges est le même que pour n’importe quel film de super héros. Comme pour les westerns, il y a fort bien longtemps, cela ressemble à la fin d’un cycle pour les héros en collants. Les filles ont encore la forme mais même le spectateur n’a plus l’envie d’y croire.

Au cinéma le 08 novembre 2023

Avec Brie Larson, Samuel Jackson, Iman Vellani et Teyonah Parris – Marvels – 1h45