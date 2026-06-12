T’choupi champion de foot ! Thierry Courtin, Nathan

Thierry Courtin nous interroge sur la moralité du foot mondial. Ça fait du bien.



Tchoupi s’entraîne. Il fait des passes. Il gambade avec ses camarades sur un beau terrain de football. Il s’inquiète des nouvelles règles pour rentrer sur le sol américain pour la coupe du monde de foot. On ne sait pas vraiment quelle sorte de personne est Tchoupi. Ça fait des livres qu’il découvre le monde mais bon, on n’est pas certain qu’il soit un chien ou un pingouin… ou autre chose.



Hélas pour lui, il ne correspond pas aux normes américaines. Il n’est pas tout blanc. Il n’est pas réactionnaire. Il n’aime pas trop le catch (en tout cas il est trop jeune pour le savoir). Il supporte quand les gens amènent la contradiction. Il n’est pas de couleur orange. Il ne s’endort pas en réunions. Il sait compter jusqu’à dix sans faire d’erreur.



C’est ainsi que Tchoupi pourrait avoir les attributs du terroriste. Mais bon, notre petit Tchoupi, déjà champion de vélo et de trottinette, ne cherche qu’à taper dans le ballon avec ses potes. La magie du foot c’est le partage, l’esprit d’équipe et l’universalité d’une passe ou d’un petit pont.



C’est ce qu’il va dire à Gianni Infantino qui passait par là : ce dernier essayait de trouver un remplaçant à l’arbitre somalien. Lui aussi n’a pas pu aller à la coupe du Monde parce Donald Trump ne l’aime pas.



Il demande donc au patron des instances mondiales du football pourquoi le président désagréable américain a eu un prix pour la paix : Pourquoi il décide à la place de tout le monde. C’est une drôle de paix que de choisir qui peut ou pas jouer au foot chez lui…



Pourquoi les équipes qui viennent d’Afrique sont fouillées sur le tarmac de l’aéroport ? Pourquoi l’accueil n’est pas le même pour tout le monde ? Pourquoi les supporters de la Côte d’Ivoire ne peuvent pas traverser l’Océan ? Gianni Infantino parle de Christophe Gleizes, un journaliste emprisonné mais pour Tchoupi ce n’est pas là le vrai problème.



Tchoupi a connu les injustices. Un jour, un ami a pris son vélo sans lui demander. Une autre fois, la maîtresse l’a puni alors qu’il n’avait rien fait. Tchoupi est soucieux. Est-ce que le sport va reprendre ses droits ? Est-ce que l’on peut laisser un président taciturne prendre les commandes d’un événement plutôt festif et qui se veut vertueux ?Le gentil Tchoupi tente même une pointe d’ironie en fin de récit en proposant à Infantino d’organiser une prochaine coupe du Monde en Corée du Nord. Après la Russie, le Qatar et les Etats Unis (Tchoupi n’est pas encore très fort en géographie mais il épargne le Canada et le Mexique), la démocratie n’est pas visiblement une valeur qui s’allie avec le football.

Tchoupi champion de foot est donc une œuvre engagée et incroyablement courageuse.

Nathan – 22 pages