T-ma-vie-en-t-shirts, Haruki Murakami, 10/18

A la demande d’un magazine japonais, l’écrivain Haruki Murakami a commis une série d’articles qui sont aujourd’hui compilés en un court livre illustré et intitulé « T – ma vie en t-shirts ».



L’auteur précise tout de suite qu’il s’agit d’un livre sans prétention : « Je ne suis pas sûr que ce livre sera d’une quelconque utilité à qui que ce soit (et encore moins qu’il contribuera à résoudre les innombrables problèmes du monde actuel). » (page 11)



Haruki Murakami fait tout son possible pour se rendre sympathique en multipliant les adresses au lecteur. « Vous n’êtes pas d’accord ? » (page 24), « vous en conviendrez » (page 45), « vous ne vous sentez pas concernés ? » (page 109), « vous n’êtes pas d’accord ? » (page 145).



Personnellement, cette connivence artificielle m’a vite lassé. Et puis, on peut aussi penser que, sous cette légèreté revendiquée se cache en réalité une grande prétention. Car il n’en faut pas manquer pour sortir un livre aussi creux (même si, j’en conviens, on a bien le droit d’écrire, et de lire, des livres légers).



Certes, ce n’est pas désagréable et c’est très vite lu mais, franchement, c’est assez vide. Autant, en série d’articles estivale, ça peut être sympa, autant cela ne mérite pas le détour par la case édition, ni les 9,60 € qu’il vous en coûtera pour acheter le bouquin, sauf si vous voulez l’offrir à votre (grand) père boomer qui pense rester dans le coup en portant des t-shirts de jeune.

Parution en poche le 02 novembre 2023

10/18 Collection Littérature étrangère

192 pages / 9,60€

Hélène Morita (traduction)