Super Mario Galaxy, le film, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Illumination, Universal

Princess Harmony est la maman des étoiles qui réclament l’histoire des plombiers et de Donkey Kong avant d’aller dormir. Oui mais voilà : apparait soudain un vaisseau-robot géant et la princesse – bien que très forte – est kidnappée.



Ça commence très fort avec moult explosions que je trouve d’assez mauvais goût en ces temps de guerre partout dans le monde, y compris à nos portes. LA suite du film n’est qu’une succession quasi ininterrompue de bastons toutes plus rapides et bruyantes les unes que les autres. Les enfants (j’en accompagnais dix de 7 et 12 ans) sont très impressionnés (certains avaient même carrément peur) par cette débauche de décibels et de violence. Illuminations ne pouvaient-il pas trouver autre chose à raconter aux enfants qu’une suite de batailles ?



On souffle un peu lorsqu’entre deux combats nous sont proposés quelques gags mignons qui ont fait le succès des studios Illuminations. Mais dans l’ensemble, Mario le film n’est qu’un indigeste gâteau arc-en-ciel pétaradant.



N’y allez pas, surtout si vous êtes épileptiques !

Au cinéma le 1er avril 2026

Illuminations & Universal | 1h 39min

de Aaron Horvath, Michael Jelenic

Par Matthew Fogel

avec Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day