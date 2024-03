Souriez, Raina Telgemeier, Éditions Akileos

Facile de se reconnaitre cette autobiographie : vie du collège jusqu’au lycée, frère et sœur, amies pas toujours très sympa... Et quand on se casse les deux dents de devant, c’est encore plus compliqué.

Facile de se reconnaitre dans cette autobiographie : vie du collège jusqu’au lycée, frère et sœur, amies pas toujours très sympa… Et quand on se casse les deux dents de devant, c’est encore plus compliqué. Tout ce passa comme ça : Raina rentrait d’une réunion d’éclaireuses quand une de ses amies déclara : « la dernière arrivée au porche a gagné », Raina dit « Attendez-moi » (en s’accrochant à la capuche d’une de ses amies ), et elle tombe.



Peu de temps après, elle se rend compte qu’elle a perdu deux dents. Mais ils n’en retrouvent qu’une. Où peut bien être l’autre ?



Si vous voulez le savoir, il faut lire le livre ; franchement, vous ne le regretterez pas !



La BD raconte comment cet accident a bouleversé la vie de Raina. Mais elle ne fait pas que perdre ses dents ! Il lui arrive plein d’autres choses (elle survit aussi à un important tremblement de terre). Cette BD vous réserve plein de surprises ! C’est une de mes BD préférées, je ne m’en lasse pas et je la relis souvent. Norma, 10 ans.