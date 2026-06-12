Soul & salvation : Jalen Ngonda, Brother Wallace, Lyre Le Temps

Cher Monde moderne,



Tu nous emmerdes. Tu nous promets du progrès, de la technologie et de la paix. On a des chefs débiles, des codes de vérification pour commander une boite de thon à 23h47 et tu aides toutes les armes du Monde à s’exprimer de la pire des manières. Et maintenant, tu nous offres l’intelligence artificielle !



Donc avec elle, tout devrait se simplifier. Au point que la vérité universelle deviendrait toute relative mais la réjouissance personnelle serait plus grande. Monde moderne, tu viens de créer un ersatz d’ange gardien et on devrait te remercier.



Tu nous emmerdes. A cause de toi, on doute de tout. L’intelligence artificielle nous pond des œuvres avec quelques mots et c’est bien pour ça qu’aujourd’hui dans nos pages on vous fait basculer dans la soul music, avec de vrais artistes, de vrais instruments et de vrais bons disques.





La Soul ! Jalen Ngonda trouve l’inspiration dans un lointain passé. Mais on est bien sûr que ce passé fut réel et c’est pourquoi ce jeune artiste est rassurant. Il connaît Motown et semble avoir appris par cœur les mélodies de Burt Bacharach.



Le résultat est sirupeux et délicieux. Il y a surtout une âme. Désolé, cher Monde Moderne mais c’est toujours la grande affaire : l’humanité comme lieu de valeur. Ce disque Doctrine of Love respire la joie, la compassion, le partage et le plaisir.



Amateur de James Brown, Jalen Ngonda nous rappelle la grande force physique et métaphysique de cette soul très classique, monstre élégant où la politique se joue avec la jouissance. Les arrangements se découvrent délicatement et la voix de Ngonda a un vrai pouvoir sexuel. Il semble avoir tout compris de ses aînés. Et on sent que le cœur y est.





La Soul ! Brother Wallace ressemble beaucoup à son camarade : il cherche plutôt ses idées vers Isaac Hayes. Sa soul est un petit peu perverse mais tout aussi sophistiquée. Electric Love est une déclaration d’amour à tout ce qui fait un Homme : doute, espoir et toutes les ambiguïtés qui existent autour.



Que ça fait du bien, cette bonne vieille recette avec des arrangements jubilatoires, cette joie de vivre du r&b comme une poésie souriante d’un univers maussade. Le piano et la voix de Brother Wallace est un cri d’amour.



Monde Moderne, voilà encore un artiste qui ne vit pas dans le manichéisme le plus stupide, qui ne laisse pas les plus faibles sur le bord de la route. Le Monde n’est pas binaire. Sa musique est cuivrée mais sèche pour décortiquer les passions qui font de l’humanité, une désespérante odyssée. Gone with the Wind comme dirait l’un de ses titres de cet album flamboyant.





La Soul ! Monde moderne, tu peux, il faut le reconnaître, aider certains artistes qui arrivent néanmoins à défier les normes et les conventions que tu imposes : c’est ainsi qu’est né en France, l’electro swing. Un genre festif, version pointue d’une soulographie organisée par Emir Kusturica ! La fête a comme ambition première avec des allures de brocante numérique.



Les Strasbourgeois de Lyre Le Temps ont cette envie permanente : teufer, bouger, remuer et délirer avec le plus grand nombre. Il y a bien sûr des beats et des samples dans leurs chansons. On entend surtout des cuivres spectaculaires, heureux de se répondre. New Orleans Club ouvre ses portes sur un sentiment d’euphorie incroyable.



Un orgue Hammond donne la direction et tout le monde suit. C’est joyeux et ça demande le meilleur de nous-mêmes pour s’éclater. Monde moderne, il n’y a pas de code d’accès pour cette rasade rabelaisienne de funk qui se déride en allant chercher du coté des saloons de la Nouvelle Orléans.



Monde moderne, tu te rends compte que tu es si pénible que les petits jeunes hantent désormais les vieux rades, les vieilles formules, découvrent les instruments poussiéreux et arrivent en plus à les remettre au goût du jour… Loin de l’artificialité qui serait la valeur rassurante de notre Siècle !

Jalen Ngonda – Doctrine of soul

Brother Wallace – Electric love

Lyre Le Temps – News Orleans Club