So Floyd au Dôme de Paris – A Tribute to Pink Floyd (2025)

Vous aimez Pink Floyd. Vous aimez les live. Allez voir So Floyd. Pépite !

So Floyd a tribute to Pink Floyd, c’est deux heures de show époustouflant pour rendre hommage au mythique groupe de Syd Barrett, David Gilmour, de Richard Wright et de Roger Waters.

Au-delà de la reproduction techniquement irréprochable, So Floyd parvient à rappeler la coloration exceptionnelle du groupe original. On reste bluffés devant le travail musical réalisé. Les riffs, le timbre des voix, les chœurs, l’interprétation. Tout y est. Et pas à côté. Dans le mille. L’exigence et la rigueur sont là. Au cordeau ! Le mélomane y trouvera son compte. Les fans auront juste l’impression de voir ressusciter musicalement le groupe londonien. Une réussite.

D’année en année et avec le succès, le show s’est étoffé avec une production de plus en plus importante. La scénographie, les lumières, les costumes, les vidéoprojections, la théâtralité, contribuent à rendre le spectacle fantastique. La machine à remonter le temps fonctionne. Retour au XXe siècle : des sixties aux derniers morceaux d’anthologie des années 90.

Ce soir, au Dôme de Paris, la salle est pleine à craquer. Nous sommes nombreux sautillant sur nos sièges, assis, à chaque riff et ascensions des chœurs. Les plus agités dont je fais partie se demandent comment font les gens pour rester en position assise. Combien de temps allons-nous tenir sans nous lever ? Si je me lève, derrière cela va râler etc… Pas idée de faire cela dans une salle assise.

Pas si longtemps. Les premiers accords de The Wall finissent par emporter la mise, Gabriel Locane le chanteur nous libère avec les bras « stand up » : la salle est maintenant debout ! Les cheveux gris, les jeunes, les chauves, les quinqua, quadra, trenta, vingta, tous planent dans une ambiance hors du commun pour un mardi soir à Paris. Tout le monde se laisse prendre au jeu des guitaristes, du saxophoniste, des claviers, de la basse, des batteurs, des chanteurs et chanteuses. Ca tourne, grâaaave !

Y a de la joie. A revoir et ressentir en live l’impossible retour des Pink Floyd. L’admiration est là. Le plaisir dans la salle comme sur scène est évident. Vous l’aurez compris, il faut le voir pour le croire. Ne manquez pas So Floyd. Onirique. Un grand moment. Pépite !

Site du groupe : SO FLOYD – The Pink Floyd Tribute

Notez dans vos agendas les dates de la tournée :

12 Mars 2025 Amphithéâtre 3000 de Lyon

14 mars 2025 Zénith du Grand Nancy

15 mars 2025 Centre Athanor de Montluçon

16 mars 2025 Zénith de Limoges

18 mars 2025 Zénith de Nantes Métropole

19 mars 2025 Parc des Expositions de Tours

22 mars 2025 Ainterexpo de Bourg-en-Bresse

23 mars 2025 Le Dôme de Marseille

25 mars 2025 Le Prisme d’Aurillac

26 mars 2025 Le Cube de Troyes

27 mars 2025 Zénith de Rouen Métropole