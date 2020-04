sitebuilder reviews

Freewebstore Site Home Builder Assessment (Januar 2020)

Wünschst du, du könntest Erstellen Sie eine fantastische read article , ohne einen Penny auszugeben? Wir stellen vor: Freewebstore, perishWebsite, die Geschäftsinhabern verspricht, genau das zu tun.

Wenn Sie zum ersten Mal online starten, bietet Ihnen Freewebstore alles, was actually Sie für den Einstieg benötigen, einschließlichHosting, Domainname und Webbuilding-Tool mit vorgefertigter Vorlage. Sie können sogar zahlreiche Video clips und Tutorials herunterladen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Website superior nutzen.

Diese einfache, aber zuverlässige E-Commerce-Lösung hat sichschnell zu einer der überzeugendsten und kostengünstigsten Möglichkeiten entwickelt, on the internet aktiv zu werden.

Wie Sie jedochin diesem Freewebstore-Test sehen werden, gibt es Vor- und Nachteile, wenn Sie beim Erstellen von Websites den “Free offer” -Ansatz wählen.

Hier finden Sie alles, was Sie über Freewebstore wissen müssen.

Freewebstore: Funktionen

Entwickelt, der ultimative kostenlose E-Commerce-Site-Builder für diejenigen zu sein, perishauf der Suche nachEinfachheit und Vielseitigkeit sind. Freewebstore bietet eine Vielzahl moderner, mobiler Themen und Vorlagen zur Auswahl.

Mit dem kostenlosen Company können Sie bis zu 30-Produktlisten erstellen, ohne nacheiner Kredit- oder Debitkarte zu fragen. Darüber hinaus können Sie im Gegensatz zu einigen anderen günstigen Website-Erstellern auf dem heutigen Markt eine mehrseitige Domain name mit einem Blog site, Versandmanagement und vielem mehr entwerfen.

Wie ist der Funktionsumfang von Freewebstore?

Einige der Dinge, perishSie bekommen, sind:

40 + kostenlose Store-Designs zur Auswahl, wenn Sie nicht über Design-Know-how verfügen

Backend- Management-System zur Verkaufsunterstützung

Kostenlos für bis zu 30-Produktlisten mit Bestandsverfolgung und Kategorien

Plugins für Social Media Offering

Versandabwicklung

Mehrere Zahlungsoptionen, einschließlichPayPal und Red stripe

Gelegenheit, Ihr Geschäft von Grund auf neu aufzubauen

Suchmaschinen- Optimierung

Handyfreundliche Web Site

Sicherheits- Components

Verlassene Warenkorbwiederherstellung

Freewebstore: Webdesign-Funktionen

Beginnen wir mit dem Inhalt dieser Freewebstore-Rezension, indem wir uns pass away Designmerkmale ansehen, auf pass away Sie zugreifen können.

Wie zu erwarten ist, ist dieses kostenlose Tool zum Erstellen von Web site nicht annähernd so strong oder fortschrittlichwie andere Premium-E-Commerce-Plattformen wie Magneto oder Shopify. Sie haben jedochZugriff auf viele Tools, perishSie kostenlos benötigen – darunter mehr als 40-Vorlagen zur Auswahl und Hunderte von Designfunktionen.

Freewebstore verspricht alles von minimalistischen Zweifarbenthemen bis hin zu grafikintensiven Internet sites, je nachIhren Vorlieben. Sie können auchIhre Themenbibliothek erstellen und speichern und für jede Saison zwischen verschiedenen Stilen wechseln.

Folgendes haben Sie vom Site Builder von Freewebstore:

Reaktionsschnelle Vorlagen für Mobilgeräte

Auto GFX

Bildbearbeitung

Diashow erstellen

Einfaches Design-Umschalten per Knopfdruck

Theme Editor (machdeine eigene Ästhetik)

Google Maps-Integration für lokale Kunden

Ständig aktualisierte Themenauswahl

Persönliche Designbibliothek

Integration mit Social Media-Seiten und Instagram-Galerien

Personalisierte Company logos und Advertisement

Erstellung mehrerer Seiten

Freewebstore: E-Commerce-Shop-Management

Freewebstore ist nicht nur ein Tool für perishGestaltung Ihres persönlichen Blog posts oder die Inanspruchnahme Ihrer Internetecke. Diese Software program wurde speziell für Unternehmen entwickelt, pass away Produkte verkaufen und on-line Geld verdienen möchten.

Natürlichist pass away Verwaltung Ihres Online-Shops nicht einfach.

Damit ein Tool wie Freewebstore effektiv ist, muss es eine hervorragende Kontrolle über Ihr Backend sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Verwaltung Ihrer Bestands- und Produktlisten bieten.

Auf der einen Seite, Freewebstore ist etwas enttäuschend, da Sie nur dreißig Produkte auf einmal auflisten können, bevor Sie ein Upgrade auf den Premium-Plan durchführen müssen. Darüber hinaus ist keine Funktion zum Drucken von Etiketten integriert. Daher benötigen Sie ein Plug-In, um den Versand zu vereinfachen.

Wenn Sie über 30-Produkte oder weniger verfügen, bietet Freewebstore eine Reihe von Funktionen zur Aktualisierung Ihres Verkaufsplans an, darunter:

Altersüberprüfung für Geschäfte, pass away Produkte verkaufen, pass away nicht für Kinder geeignet sind

Einfache Benutzeroberfläche – obwohl das Concept ziemlichveraltet ist, ist es einfachzu bedienen.

Warnungen zu niedrigen Lagerbeständen, damit Sie sicherstellen können, dass Ihnen nie ein beliebtes Produkt ausgeht.

Verwandte Produktvorschläge für Cross-Selling und Up-Selling

Sofortige Improves zu Käufertrends und Marktveränderungen.

Automatische Bestandsverfolgung

Zugriff auf Ihr Geschäft von überall (auchauf Mobilgeräten)

Mahnungen, die automatischan Ihre Kunden gesendet werden, sobald Sie neue Produkte erhalten.

Hochwertige Produktbilder

Optionen für Großeinkäufe und Großhandelstechniken

Produktoptionen: Lassen Sie Kunden pass away Größe, Farbe oder Shape ihres Einkaufs ändern.

Import- und Exportverwaltung

Produktgruppen und Kategorien

Produktliste SEO

Es gibt auchein paar andere nützliche Funktionen, wie z. B. den Urlaubsmodus, mit dem Kunden informiert werden, wenn Bestellungen und automatisierte E-Mails nicht bearbeitet werden können, wenn ein Produkt versandbereit ist. Sie können Leuten PDF-Rechnungen senden und ihnen sogar die Möglichkeit geben, ihre Bestellung zu verfolgen – was sichhervorragend zum Aufbau von Kundenbeziehungen eignet.

Für saisonale Verkäufe und Sonderrabatte bietet Freewebstore eine Reihe anpassbarer Rechnungen und Verkaufsoptionen.

Freewebstore: Warenkorb und Einkaufsfunktionen

Es ist ganz einfach, Ihre Kunden zum Auschecken auf Ihrer Freewebstore-Website zu ermutigen.

Im Gegensatz zu vielen anderen kostenlosen Site Buildern ist diese Software hervorragend geeignet, um den Käufern Sicherheit und Seelenfrieden zu bieten. Sie können Ihren Store sogar mit einem SSL-Sicherheitszertifikat einrichten.

Checkout- Warenkörbe sind einfachund unkompliziert, was actually bedeutet, dass perishWahrscheinlichkeit eines Kaufabbruchs geringer ist und Sie Ihre Versandregeln an Ihre spezifischen Umstände anpassen können.

Was macht den Freewebstore thus besonders?

Ein Bereich, den Freewebstore auszeichnet, ist die Auswahl der von ihm unterstützten Zahlungsoptionen. Unabhängig davon, wie pass away Kunden bezahlen möchten, kann pass away sitebuilder reviews alles von PayPal bis Red stripe mit mehr als 20-verschiedenen Zahlungsgateways aufnehmen. Features sind:

Unterstützung für alle gängigen Kreditkarten

Add- to-Cart-Einfachheit

Währungsrechner für den internationalen Vertrieb

Versandangebote von UPS und FedEx sowie anderen großen Anbietern

Checkout- Formulare für Verbraucherinformationen

Offline- Zahlungsmöglichkeiten wie perishZahlung per Scheck

Leider gibt es, wie oben erwähnt, keine Möglichkeit, Versandetiketten auszudrucken, was actually eine kleine Enttäuschung darstellt. Alles in allem ist es jedochschwierig, mit dem Leistungsspektrum von zu streiten Freewebstore.

Freewebstore: Marketingfunktionen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden viele Möglichkeiten haben, einen Einkauf zu tätigen.

Wie bringen Sie Ihr Publikum überhaupt dazu, sichzu bekehren?

Freewebstore stellt sicher, dass Sie alles haben, Ihr Publikum mit einer Reihe von Marketing-Tools zu begeistern und zu begeistern. Beachten Sie jedoch, dass Blog-Funktionen derzeit nur für den kostenpflichtigen Tarif verfügbar sind.

Sie können nicht nur Ihr SEO-Ranking mit einem digestive tract optimierten Blog site verbessern und organische Besucher anziehen, sondern auchIhre Verkaufschancen erhöhen, indem Sie eine kostenlose Facebook-Storefront implementieren. So haben Sie nochmehr Möglichkeiten, sichmit Ihrer Zielgruppe zu verbinden.