Shazam: la rage de Dieux, Warner Bros

Parce qu'il traitait des super héros avec une innocence quasi insolente, le premier Shazam possédait une certaine fraîcheur. Le second, à peine sorti, semble déjà avoir dépassé la date de péremption !

Et le flop de ce second Shazam fait suite à celui du décevant Ant Man 3. DC Comics ne tient pas plus la route que Marvel. Les super héros sauvent le monde sans imagination et le public se lasse. C’est la crise à Hollywood qui usera le filon jusqu’au bout. En attendant toute la sympathie que l’on avait pour Shazam part en fumée dans ce second opus opportuniste et sans âme.



C’est tellement dommage. Le précédent volet par sa kitscherie et son regard quasi meta amusait beaucoup. Là on ne rit que trop peu. Sauf lorsque la production décide d’embaucher la vénérable Helen Mirren et la fade Lucy Liu pour interpréter les méchantes. Aussi crédibles que Guillaume Canet dans le rôle d’Asterix !



Tout le film va avoir un problème d’incarnation : si Zachary Levi est niais comme il faut pour jouer ce super héros à l’esprit juvénile, le reste du casting a grandi et n’est pas crédible dans le rôle d’orphelins qui doivent protéger Philadelphie de la rage des dieux. Plus personne n’est à sa place dans cette suite sans charme et sans utilité.



Il y a des morceaux de bravoure, des clins d’œil appuyés à l’univers DC (qui accumule un paquet de coûteux navets, ça forcerait presque le respect !), des blagues débiles et un discours bien pépère sur la famille, refuge éternel des vraies valeurs. Tout cela pourrait passer avec un solide second degré mais ici il n’y a rien : juste une mécanique narrative totalement rouillée.



La rage du spectateur on en parle peu : face à ce triste gâchis, on a de quoi s’énerver!

Au cinéma le 29 mars 2023

Avec Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Helen Mirren et Lucy Liu

Warner Bros – 2h06