Retour à Séoul, Davy Chou, les films du losange

Mais elle est insupportable cette héroïne ! Oui, les premières scènes de Retour à Séoul nous mettent un peu mal à l’aise : une jeune fille, Freddie, revient dans le pays de ses origines, la Corée du Sud. Elle en met plein la vue aux sages coréens et surprend par sa franchise et ses humeurs.



Venue sur un coup de tête, elle réussit à retrouver la trace de ses parents biologiques. Elle rencontre une famille humble qui l’accueille. Elle se révolte face à la tristesse et la culpabilité de ces étrangers. Ce voyage va changer le cours de sa vie.



Car le film va sauter les années et retrouver la jeune femme à plusieurs moments de son existence. On ne reconnait plus la jeune rebelle. On découvre ensuite une gothique toxique qui hante les rues de Séoul et qui apprécie les risques.



Puis une femme d’affaires. Puis une femme errante. Au cœur de toutes ses mutations (on pense un peu à Cronenberg de temps en temps), il y a cette quête d’identité. C’est elle qui ne ménage pas Freddie qui doit beaucoup à une actrice splendide Park Ji-Min.



La réalisation entoure cette performance impressionnante par des effets parfois chichiteux mais qui répondent à des moments de tendresse d’une intensité rare. Le coté imprévisible de la jeune femme nous fait passer d’un trip à la Gaspard Noé à des relations tendues, à l’ombre d’un Cassavetes asiatique.



Le réalisateur, Davy Chou est un virtuose. Cela se voit et c’est justement le piège qu’il nous tend avec pas mal d’émotions finalement. Il réussit par la construction alerte de son film à éviter les pièges du gros mélodrame larmoyant. Au contraire, c’est un film très vivant et remuant.



Enfin un film où la nourriture et la musique sont omniprésentes ! Ne peut pas être oublié et doit être vu !



Avec Park Ji Min, Oh Kwang Rok, Guka Han et Yoann Zimmer – les films du losange – 1h55