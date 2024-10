Point de vue image du monde, Coldplay, Godspeed you Black Emperor, Avishai Cohen

Optimisme ou dépression ? Que regarder autour de nous ? Les petits riens qui font le sel de la vie ou les grands et violents mouvements de l'histoire ? Faut-il pleurer notre monde, ou faut-il l'affronter ?





La musique est un divertissement. Un art. Un plaisir. Un acte politique. Une industrie. Les petits gars de Coldplay ont bien compris cela : ils sont devenus planétaires. Ils errent sur les réseaux sociaux et sur la bien pensance avec des idées braves et courageuses. Ils n’aiment pas la guerre, la violence et les injustices. Ils invitent tout le monde à s’inscrire à Amnesty International. Ils ne veulent plus tourner parce que cela pollue…



Après de très bons albums, les membres de Coldplay sont devenus les Bisounours du rock, avec des ambitions louables mais des idées de musique de plus en plus fades. Tout le monde les adore et c’est bien cela le problème. Leur musique s’est édulcorée au fil du temps. Le groupe annonce qu’il va bientôt s’arrêter. Ça ressemble à un aveu de manque d’inspiration. Ce dixième effort, Moon Music, veut nous envoyer dans l’espace mais on se trouve plutôt dans un tunnel d’ennui poli. Ils n’agacent même plus car il y a un savoir-faire et ce sont des indécrottables optimistes. On ne peut pas leur enlever cela !





Mais on sera plus curieux de l’effort fait par Godspeed you Black Emperor en faveur de la Palestine. Voilà un groupe psychédélique qui redescend sur Terre et fait sa misère à la violence des hommes et aux infamies des tyrans.



Parce que leur son est virevoltant. Il imite une guerre mais il en sort une espèce de lumière spectrale qui nous fait voir le Monde autrement. Sans titre, le disque s’annonce comme un coup de pied au réel, avec des guitares incroyables qui se font l’écho respectable d’une ignominie dénoncée par une énergie que l’on ne connaissait plus à ce groupe canadien toujours en train de chercher…



A la différence de Coldplay, ce groupe affronte la réalité et lui renvoie une image contemplative et pourtant directe. La sauvagerie s’illustre sur les longues plages mais l’ambiance reste à la réflexion. L’exercice n’est pas facile d’approche mais on doit reconnaître que cette façon de foncer vers la monstruosité et en sortir quelque chose de beau, est une vraie forme d’héroïsme et de rapporter ce qu’il se passe en Palestine.





La guerre hante aussi le nouveau récit du trompettiste Avishai Cohen (pas le bassiste). L’approche est morale et très mélodique. Une flûte ouvre le bal d’une histoire qui va se remplir de plusieurs émotions. Dans Ashes to Gold, la guerre est là et le souffle de Cohen nous fait entendre les atermoiements des gens touchés par la violence la plus effroyable.



Le quartet est en symbiose. On devine le travail collectif pour résister. On croit en ces plages d’émotions, magnifiquement illustrées par les musiciens. C’est très compact. Mais la sincérité transpire sur les notes étirées et les filouteries du quartet.



La solution du trompettiste, c’est jouer coûte que coûte. Face au désarroi, il convoque Ravel et il est certain que le classique a toujours lorgné avec le jazz de Avishai Cohen. Cela semble vital après ces morceaux désappointés mais tellement virtuoses. Il retrouve même un peu d’espoir avec un dernier morceau écrit avec sa fille.



Dans ces trois disques, très différents, il y a bien l’idée d’une transcendance par la musique. D’où son extrême importance lorsque rien ne va…