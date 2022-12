Pinocchio, Thomas Bellorini, Montansier

Ici, on est au théâtre. On va faire marcher son imaginaire à fond ! Le Pinocchio proposé par Thomas Bellorini est une petite merveille à ne louper sous aucun prétexte.



Des tourets de câbles et des barils métalliques pour l’ambiance industrielle. Une échelle de corde et un trapèze qui descendent du ciel pour l’inspiration circassienne. Le décor est minimaliste mais le metteur en scène, Thomas Bellorini, n’a pas besoin de plus pour nous emporter dans une aventure extraordinaire. Du cordage et quelques bulles de savon suffisent à nous faire entrer dans le ventre de la baleine.



L’entrée en matière est musicale : une guitare basse, un piano et un accordéon. C’est doux. C’est beau. Puis, « Il y avait une fois… » arrive le conteur. Car ce Pinocchio est un conte, avec un narrateur qui ne quitte jamais la scène (quelle performance d’acteur!), qui donne voix à quasiment tous les personnages, y compris parfois Pinocchio qui-même. Cette histoire magnifique qui semble a priori prôner les vertus de l’obéissance pour les enfants mais qui, en filigrane, leur dit qu’il faut faire sa propre expérience pour devenir un Homme. Un conte qui, surtout, parle de l’amour incommensurable d’un père pour son fils.



Le traitement de l’histoire, la qualité de la scénographie, de la mise en scène, de l’interprétation m’ont ému presque aux larmes tellement le charme opère. C’est tellement émouvant quand Pinocchio fait ses premiers pas, pantin chancelant dont l’équilibre ne tient qu’à un fil (au sens propre, car Pinocchio est incarné par une trapéziste qui épatera même les plus blasés !)



» J’ai adoré la trapéziste ! » (Norma, 9 ans)

« D’habitude, j’aime pas le théâtre, mais là c’était vraiment bien » m’a confié Abel (9 ans), en sortant de la représentation.



Les enfants sont emportés par le spectacle. Ils sont émerveillés par la neige qui surgit sur scène ; « C’est de la vraie ? » demande une petite fille à sa maman. Ils veulent tous renvoyer les ballons qui sont lancés dans la salle. Les gags fonctionnent, les rires fusent à l’unisson. C’est un très beau moment de vie et de théâtre. C’est magique.





Spectacle vu le 17 décembre 2022 au Théâtre Montansier Versailles

A partir de 5 ans

d’après le conte de Carlo Collodi

adaptation, musique et mise en scène Thomas Bellorini, Compagnie Gabbiano

lumières Jean-Philippe Morin, costumes Jean-Philippe Thomann, illustrations & animations Laure Laferrerie

avec François Pérache, Adrien Noblet ou Samy Azzabi, Zsuzsanna Varkonyi, Brenda Clark, Céline Ottria, Jo Zeugma ou Edouard Demanche

production Compagnie Gabbiano