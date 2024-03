Pigeons volent toujours, Chris & Rich Robinson

Toujours adeptes d’un cirque électrique et tourbillonnant, les frères Robinson reviennent pour un dixième album réussi et euphorisant. On avait besoin de cela!



Si le rock est mort dans nos contrées, il subsiste de l’autre coté de l’océan et plusieurs groupes continuent de se la jouer roots et rebelles. L’attitude, on la connaît mais on la devine moins chez nous : on s’intéresse plus aux tiktok des rappeurs ou des robes de nouvelles Madonna. Le rock est bien mort, médiatiquement !



Mais on accorde ici une place pour deux frangins qui ont fracassé le rock sudiste dans les années 90. Chris & Rich Robinson ont défendu un rock qui cravache et perd son haleine sur un son électrique, spectaculaire et venimeux.



Pour l’histoire, les frangins se sont ensuite battus. Le groupe a explosé mille fois. Les excès ont mis à sac leurs projets. Mais les Black Crowes, trente ans plus tard, sont bien là avec un son désuet mais qui rend heureux. Les deux corbeaux ont viré toute leur ancienne équipe. Ils forment un duo qui s’est remplumé après une très longue tournée pour célébrer leur premier effort, Shake your money Maker.



Et l’inspiration est revenue ! Happiness Bastards porte assez bien son nom et donne le ton de ces vieux routards qui continuent de faire la grimace et proposer du rock’n’roll avec orgue Hammond, chœurs soul et autre harmonica. La voix de Chris Robinson est devenue roublarde mais décroche quelques frissons et la guitare de Rich offre des riffs inattendus. C’est un album vraiment réjouissant parce qu’il défend des valeurs avec un héroïsme qu’on ne soupçonnait pas. Après Kula Shaker, les papys font de la résistance avec un aplomb incroyable!



D’ailleurs profitons de la sortie du dixième opus des Black Crowes pour rappeler qu’il y a deux pépites dans leur discographie à redécouvrir. Pour fêter l’an 2000, les Black Crowes s’étaient associés à Jimmy Page pour célébrer Led Zep et quelques standards du blues.



La ferveur du groupe pour le guitar hero provoque un show pétaradant. Il y a de la hargne et de la grâce dans chaque morceau. Page, en vieux sage, parvient à faire de la fratrie endiablée, des petits démons du rock qui ne singent plus Led Zep mais ils le réinterprètent avec leur style sudiste et spontané.

Plus discret est leur troisième album, Amorica. Avec sa pochette provocatrice, les oiseaux noirs sont des clowns tristes, secoués comme des pantins ivres par le succès de leurs deux précédents disques.



Ici on entend un rock sombre et trouble. Le blues est boueux mais l’énergie est affolante. Pas de hit dans cet album mais on entend constamment un rock qui ressemble à une gueule de bois sans fin.



Les morceaux évoquent un lendemain de fête douloureux mais les Robinson semblent toujours vouloir faire les guignols. Moins propre que les deux premiers disques, Amorica dessèche le genre et nous fait plonger dans des limbes furieux et jamais polis. C’est une œuvre au noir: on est content de les retrouver plus sages mais toujours heureux de défendre leur genre de prédilection…