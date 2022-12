Petaouchnok, Edouard Deluc, Apollo films

Ludo aime les chevaux. Il ne vit que pour ça et sa fille de trois ans. Hélas, cette passion n’est pas très rentable et il partage son appartement avec son vieux copain, Richard. Lui aussi a du mal avec la réalité. Il n’a qu’un diplôme de magie!

Ces deux pieds nickelés des Pyrénées refusent leur destin de loosers et tentent de mener un projet professionnel: emmener des touristes dans la montagne comme si l’on était dans la pampa sud américaine…



Fauchés, mal préparés et complètement largués, nos deux larrons vont donc embarquer toute une petite bande de touristes plus ou moins hystériques. Il y a la parisienne trop connectée, le papa qui essaie de reconnecter avec le fiston, la famille en souffrance ou le délinquant en stage de réinsertion.



Les clichés pleuvent sur la forêt des Pyrénées mais étrangement ça passe. Ce sont sûrement les grands espaces et le duo totalement barré que composent Ludo et Richard. Pio Marmai et Philippe Rebbot forment un vrai duo comique avec un gros costaud tendre et un lunaire plein de poésie. Depardieu et Pierre Richard? On y pense de temps en temps.



Car il y a de nombreux moments réussis dans cette épopée aux petits pieds dans la nature. Les Randonneurs est la référence la plus récente (1997 tout de même) sur ce genre de périple burlesque un poil franchouillard.



Mais Petaouchnok se défend bien avec ses personnages simples et décrits avec une certaine élégance. C’est très humain. Ce petit groupe est un reflet de nous-mêmes et de notre société. Les auteurs auraient pu un peu plus creuser certains caractères ou certaines situations mais ne nous plaignons pas: il s’agit d’une bonne comédie française. On adore les bronzés mais ces petits rednecks français savent aussi nous divertir avec moins de lourdeur et quelques panchos du plus bel effet!



On est contents de se promener avec eux et de galérer dans un nature assez cinématographique. La musique d’Herman Dune est plaisante et montre les bonnes intentions de ce film: respirer du bon air et des bons sentiments.





Au cinéma le 09 novembre 2022

Avec Pio Marmai, Philippe Rebbot, Camille Chamoux et Olivia Cote

Apollo films – 1h35