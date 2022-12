Opération Barbarossa, Julian Semenov, 10/18

Julian Semenov est un auteur russe. Dans son pays, sa réputation n’est plus à faire. Mort en 1993, il a même droit à un musée. L’écrivain est respecté et apprécié dans son pays. Pourtant ce n’est pas un héros de la propagande. C’est juste un romancier passionné par l’histoire de son pays.



Opération Barbarossa est la troisième traduction en France d’un roman d’espionnage de Semenov. En quelques lignes on comprend l’importance de l’écrivain: son ouvrage parle de l’Ukraine et ses relations ambiguës avec la Russie mais aussi l’Allemagne nazie.



Le romancier a un vrai talent pour décrire un sac de crabes! Et ça pince fort entre les aristos fascinés par le Führer, les nationalistes ukrainiens et les logisticiens d’une guerre qui s’annonce affreuse. Au milieu de tout cela il y a Stierlitz, espion russe qui copine avec des nazis assoiffés de conquêtes et qui vont tenter l’invasion de la Russie en passant par l’Ukraine…



Le récit est touffu et très moderne. C’est un livre choral avec des points de vue différents et parfois déconcertants. L’écriture de Semenov va à l’essentiel. Il a une grande efficacité pour nous montrer les arcanes d’un pouvoir discret mais omniprésent.



Il passe des bourreaux aux victimes avec une grande aisance. Il aime les descriptions du quotidien comme les détails historiques. La fiction se mêle habilement à l’histoire. On comprend pourquoi l’auteur est adulé dans son pays: il comprend les zones d’ombres. Il cache derrière le récit, une envie d’authenticité. C’est du bel ouvrage comme on dit chez nous…





Opération Barbarossa

Paru le 20 octobre 2022

chez 10/18 Collectin Polar

378 pages / 8,80€

traduit du russe par Monique Slodzian