Nouveau clip d’ALBA – Les Mots

‘Après un premier EP (2015) et un album sorti en 2016, ALBA vient de terminer l’enregistrement de son nouvel album Les Mots, dont on peut déjà écouter quatre extraits : Range-Toi, Préface, Mirador et le titre phare de l’album, Les Mots.

Artiste-peintre, auteure, compositrice et interprète franco-mexicaine, ALBA a de multiples activités. Elle est en charge de la musique de l’émission Game of Roles diffusée sur Twitch.

Elle vient également de signer chez Dupuis pour la production d’un webtoon musical – ACA – qui sera diffusé sur WebtoonFactory en 2022. Elle y apparaît comme co-scénariste, compositrice et en charge du sound design. En parallèle de l’univers d’ACA, la communauté soutient le projet sur la plateforme Patreon.

Elle publie également régulièrement des covers pour « Le jour de la reprise » sur sa chaîne YouTube. De formation artistique, elle a commencé par la sculpture sur métal et la peinture et expose chaque année. ALBA est aussi une artiste NFT.

L’album Les Mots prévu pour le 04 février 2022 est la première production du label Sound and Vision Music.’