Navdhara India Dance Théatre, Ashley Lobo, A Passage to Bollywood, Chaillot

Quelle joie, quelle énergie ! Avec A Passage to Bollywood, Ashley Lobo nous invite à découvrir l’exubérance du cinéma Bollywoodien. Préparez-vous pour un show délicieusement kitch !



Contraction de « Bombay » et « Hoolywood », c’est à Bombay que le genre particulier « Bollywood » émerge dans les années 70. Il s’agit le plus souvent de raconter des histoires d’amour impossibles en mélangeant danse traditionnelle indienne et autres styles musicaux tels que le jazz, le break et les danses orientales…



On doit le succès du spectacle A Passage to Bollywood au Navdhara India Dance Theatre qui est l’une des rares compagnies professionnelles en Inde. L’engouement du public pour ce spectacle n’est plus à démontrer puisqu’il enchante les scènes internationales depuis cinq saisons.



Après une tournée triomphale mondiale, la comédie musicale indienne s’installe pour deux semaines à Chaillot.



A Passage to Bollywood nous invite à suivre l’histoire d’un triangle amoureux en dix-sept chapitres sur fond de codes du cinéma bollywoodien. Une scène d’ouverture et de fermeture tiennent lieu de générique et des intertitres viennent rythmer chaque chapitre.



Les scènes se succèdent avec fluidité ; nous suivons les aventures du jeune Sandy qui part de son village natal pour chercher le succès dans la grande ville de Bombay. Il y rencontre Don, un gangster au grand cœur et surtout Leela dont il tombe amoureux. Et les péripéties vont s’enchainer…



Pendant toute la durée du spectacle, nous profitons d’un ensemble électrisant en découvrant de grandes chorégraphies d’ensemble, riche des deux chanteurs et vingt-deux danseurs. Les costumes haut en couleurs nous font voyager dans l’exubérance de l’Inde de Bollywood.



Ce spectacle plaira aux personnes désireuses de dépaysement, aux petits et grands curieux et surtout à tous ceux à la recherche d’une bouffée de bonne humeur ! C’est le spectacle parfait pour arborer un magnifique sourire !

Jusqu’au 25 décembre 2021

Théâtre National de Chaillot