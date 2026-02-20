Mulan, un conte moderne et musical, Guillaume Bouchède, Frédéric Chevaux, Béliers Parisiens

Molière 2025 du spectacle Jeune Public, Mulan, conte moderne et musical nous transporte dans la Chine médiévale tout en nous posant des questions très actuelles. Coup de cœur pour petits et grands.



On a tous en tête le film d’animation de Disney sorti en 1998. Inspiré d’une légende chinoise, il racontait l’histoire de Mulan qui se déguisait en homme et prenait la place de son père trop vieux pour partir à la guerre. Ce que l’on sait moins c’est que ce personnage est une héroïne de la littérature chinoise . Son aventure apparaît pour la première fois dans une chanson écrite par un poète anonyme du nord de la Chine il y a plus de 1500 ans : La Ballade de Hua Mulan.



Encore aujourd’hui, l’audace de Mulan a quelque chose à nous dire. Sa version musicale sur les planches est une réussite. Non seulement le spectacle nous transporte ailleurs – d’une maison traditionnelle chinoise à un palais, en passant par un champ de bataille – mais nous fait également voyager dans le temps à travers de jolis tableaux mis en scène par Guillaume Bouchède.



Les danses et combats chorégraphiés par Julie Costanza apportent une note enjouée à l’ensemble. Hélia Naji, Chelsee Gunputh et Yassine Ben, les trois comédiens-danseurs-chanteurs servent avec énergie, rire et talent leurs personnages pluriels.



Mais Mulan a aussi le mérite de résonner avec nos questions contemporaines d’identité, de rapport de forces, de montée du discours d’appel à la guerre. Cette histoire nous rejoint. Enfant comme adulte, on a besoin de modèles de bravoure, d’humilité, d’altruisme face à un discours d’animosité ambiant.



Mulan, figure féminine loin des carcans, et Bao, le poète rêveur, nous guident vers le courage d’être qui on est et de défendre la paix.



Février 2026

Théâtre des Béliers Parisiens, Paris XVIII

Durée : 1h15

Jeune public, à partir de 5 ans

Écrit par Guillaume Bouchède et Frédéric Chevaux

Mis en scène par Guillaume Bouchède, Molière du jeune public 2025

Assisté de : Roxane Gloor

Distribution : Hélia Naji, Yassine Ben, Chelsee Gunputh

Musiques et Paroles : Sandra Gaugué (Molière jeune public 2025)

Assistante mise en scène : Roxane Gloor

Scénographie : Capucine Grou Radenez

Paroles des chansons : Flibidi

Costumes : Bérengère Roland

Conception Armures : Léa Deligne

Lumières : Arthur Gauvin

Chorégraphies : Julie Costanza

Vidéos : Yassine Ben