Mulan, un conte moderne et musical, Guillaume Bouchède, Frédéric Chevaux, Béliers Parisiens

Molière 2025 du spectacle Jeune Public, Mulan, conte moderne et musical nous transporte dans la Chine médiévale tout en nous posant des questions très actuelles. Coup de cœur pour petits et grands.
On a tous en tête le film d’animation de Disney sorti en 1998. Inspiré d’une légende chinoise, il racontait l’histoire de Mulan qui se déguisait en homme et prenait la place de son père trop vieux pour partir à la guerre. Ce que l’on sait moins c’est que ce personnage est une héroïne de la littérature chinoise . Son aventure apparaît pour la première fois dans une chanson écrite par un poète anonyme du nord de la Chine il y a plus de 1500 ans : La Ballade de Hua Mulan.
Encore aujourd’hui, l’audace de Mulan a quelque chose à nous dire. Sa version musicale sur les planches est une réussite. Non seulement le spectacle nous transporte ailleurs – d’une maison traditionnelle chinoise à un palais, en passant par un champ de bataille – mais nous fait également voyager dans le temps à travers de jolis tableaux mis en scène par Guillaume Bouchède.
Les danses et combats chorégraphiés par Julie Costanza apportent une note enjouée à l’ensemble. Hélia Naji, Chelsee Gunputh et Yassine Ben, les trois comédiens-danseurs-chanteurs servent avec énergie, rire et talent leurs personnages pluriels.
Mais Mulan a aussi le mérite de résonner avec nos questions contemporaines d’identité, de rapport de forces, de montée du discours d’appel à la guerre. Cette histoire nous rejoint. Enfant comme adulte, on a besoin de modèles de bravoure, d’humilité, d’altruisme face à un discours d’animosité ambiant.
Mulan, figure féminine loin des carcans, et Bao, le poète rêveur, nous guident vers le courage d’être qui on est et de défendre la paix.
Février 2026
Théâtre des Béliers Parisiens, Paris XVIII
Durée : 1h15
Jeune public, à partir de 5 ans
Écrit par Guillaume Bouchède et Frédéric Chevaux
Mis en scène par Guillaume Bouchède, Molière du jeune public 2025
Assisté de : Roxane Gloor
Distribution : Hélia Naji, Yassine Ben, Chelsee Gunputh
Musiques et Paroles : Sandra Gaugué (Molière jeune public 2025)
Assistante mise en scène : Roxane Gloor
Scénographie : Capucine Grou Radenez
Paroles des chansons : Flibidi
Costumes : Bérengère Roland
Conception Armures : Léa Deligne
Lumières : Arthur Gauvin
Chorégraphies : Julie Costanza
Vidéos : Yassine Ben