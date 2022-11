Morgane Cadignan, Thierno Thioune, l’Européen

Normalement, on remercie par un tonnerre d’applaudissements l’artiste qui pendant plus d’une heure nous a arrachés à notre quotidien et a décortiqué nos mœurs et habitudes avec humour et talent.



Morgane Cadignan, on aimerait l’applaudir au bout de deux minutes. Lorsqu’elle annonce tout de go qu’elle ne prendra pas les premiers rangs pour cible consentante et vannes efficaces. Elle évitera tous les passages obligés du stand up moderne et percutant.



Elle préfèrera parler d’elle. Et c’est un vrai sujet d’étude ce petit bout de femme qui est arrivé au one man show après un trajet professionnel éloigné de la scène. Mais son parcours est finalement une bonne leçon de vie car d’elle même, l’artiste va nous renvoyer un miroir déformant mais aussi charmant.



Le changement de carrière peut prêter à rire mais Morgane Cadignan a bien d’autres choses à nous raconter. Culottée, elle ira jusqu’à nous titiller sur la mort. Son cynisme se cache derrière une énergie sur scène assez impressionnante.



Elle transforme l’anxiété contemporaine en un joli bouquet de blagues d’une justesse redoutable. Elle joue donc notre copine, qui finit au petit matin dans un drôle d’état mais elle capte surtout tous nos doutes pour les transformer en une grande comédie humaine, rythmée, avec ce qu’il faut de gravité pour nous rappeler qu’un comique sait gérer son fond de tristesse et d’amertume.



A la fin, on l’applaudit plus que chaleureusement. Jeune et intrépide, Morgane Cadignan refuse toutes les facilités, nous venge de Manuel Valls et nous invite à un one man show qui sort très largement de l’ordinaire. Merci.

Morgane Cadignan

A l’Européen à partir du jusqu’au 21 décembre 2022, tous les mercredis.