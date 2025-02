Monsieur Henri raconte, Lucas Gonzalez, François Piel-Flamme, Funambule Théâtre Montmartre

Les lundis épisode 1 : Histoire du centre gauche de Judas à Manuel Valls Les mardis épisode 2 : Quand la droite se lâche, de Néron à Marine le Pen

On s’installe tranquillement dans la salle du Funambule Théâtre, quand soudain un grand bonhomme dégingandé déboule sur scène.

Son nom: Monsieur Henri.

Sa mission : les lundis, déboulonner les statues des grandes figures de gauche , et les mardis, celles de droite !

François Piel-Flamme se donne à fond dans le rôle de Monsieur Henri et assure avec brio ce seul en scène atterrant et désopilant. Il crie, nous invective, nous pose des colles et s’énerve tout seul. (Rassurez-vous, c’est très drôle !). Il tourne furieusement les pages de son paper board pour dévoiler son plan ou illustrer son propos. Pour qu’on comprenne bien, Monsieur Henri multiplie les comparaisons anachroniques qui nous permettent de mieux cerner les personnages historiques qui émaillent son récit. Souvent, il se jette sur son petit bureau, s’empare d’une feuille qu’il retourne dans tous les sens et s’écrie : CITATION !



« Croire en l’Histoire officielle, c’est croire des criminels sur parole » (Simone Weil)



Il y en a pour tout le monde. Attention ça pique !

– Jésus Christ, « le paléo Tche Guevara de Judée »,

– Charlemagne, « surnommé le boucher par les saxons » et qualifié de « grand et pacifique empereur » par le Pape,

– la Révolution Française, « une rixe de nantis, donc tout ça ON S’EN FOUT ! »,

– Napoléon, »lui, c’est le super chimpanzé »…



Construit sur une même trame, les deux volets valent vraiment le coup. Une même drôlerie caustique qui permet d’avaler l’affliction que génèrent les hommes politiques. Lundi, centre gauche au menu, ce qui se résume ainsi « on va parler essentiellement lâcheté et trahison ». Mardi, voici le tour de la droite « Donc ça va être nettement moins exigeant intellectuellement parlant » !



Passionnant autant que passionné, drôle autant qu’érudit, Monsieur Henri mériterait de remplir la salle. Alors allez-y !

Jusqu’au 29 avril 2025

Le Funambule théâtre Montmartre, Paris XVIIIème