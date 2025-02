Moman – Pourquoi les méchants sont méchants ?, Jean-Claude Grumberg, Noémie Pierre, Piccola Scala

(c) Thomas O’Brien

Ici, on partage des moments de vie très simples d’une mère et de son fils. La pièce évoque des sujets sensibles dont l’absence du père (mais pas que). C’est une ode à la figure maternelle, au courage et à la patience des mères, notamment lorsqu’elles doivent répondre à la question « Pourquoi ? » et que, bien entendu, la seule réponse cohérente reste « Pa’ceq ». On doute encore de l’efficacité de cette réponse.



Beaucoup de rires, et des pleurs parfois. Le décor minimaliste est très bien pensé et convient parfaitement aux instants bruts, mais souvent tendres. J’ai « très beaucoup » aimé, sincèrement. A la fin d’une représentation, j’adore avoir l’oreille qui traîne et capter les réactions de mes voisins. J’entends « formidable », « magique », « c’est comme de la musique », « pas un boulevard »…



Ce n’est vraiment pas pour rien que le comédien Hervé Pierre a été récompensé du Prix du meilleur comédien 2024 par le Syndicat de la critique dramatique. On applaudit également Clothilde Mollet. Je ne connaissais pas le livre de Jean-Claude Grumberg et n’avais volontairement pas lu les critiques (même si elles étaient « bonnes » selon ma voisine de gauche qui apparemment avait envie de papoter) donc c’était une belle surprise. Quel régal de jeu et de mise en scène, vraiment.



Même si « le rouge chasse le noir », je n’ai pas « la blues » ce soir, je m’en vais mettre mon « pychmassa », attendrie et sourire aux lèvres. « Point final, terminus, tout le monde descend : c’est le bout de la ligne ».





Jusqu’au 29 juin 2025

les samedis et dimanches

Piccola Scala, Paris Xème

de 15€ à 28€



De Jean-Claude Grumberg

Mise en scène Noémie Pierre

Avec Clotilde Mollet et Hervé Pierre

Lumières Nieves Salzmann

Costumes Siegrid Petit-Imbert

Décors Noémie Pierre

Musique Hugo Vercken