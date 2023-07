Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1,Christopher McQuarrie, Paramount

Tom Cruise sauve le monde encore une fois mais il le fait désormais avec une classe unique à Hollywood.

Tom Cruise fait penser à Jackie Chan avec cette orgasme cinématographique qu'il tente de donner à force de d'outrances et un aspect trompe la mort. Le digital est atténué et l'humain trouve sa place dans le jeu du chat et de la souris que l'on pourrait rebaptiser Attrapé Moi Si Tu Peux.

A Los Angeles, c’est la panique dans tous les studios de cinéma. Ils accumulent le bides et leurs blockbusters sont totalement conspués. C’est souvent mérité ! En plus les scénaristes et les acteurs sont en grève.

Et puis arrive encore une fois de plus Tom Cruise ! Après Top Gun Maverick, le scientologue apparaît comme le vengeur des films faciles et des gros budgets frileux. A 60 ans, il a encore l’intention de mettre des fessées au super héros idiots. On le remercie.



Ce nouveau Mission Impossible assume clairement cette rupture: Ethan Hunt, agent tourmenté après six films, doit affronter une intelligence artificielle. Tom Cruise ne veut pas d’un véhicule fade écrit par des algorithmes. Il veut de la passion, donc de la cascade folle et des rebondissements constants. Ce nouvel opus n’en manque pas. Puisque James Bond est mort, Ethan Hunt met les bouchées doubles pour ne pas tomber dans un piège mondial qui se sait kitsch mais qui fait tout pour être jouissif.



Le scénario est absurde mais offre des pirouettes scénaristiques qui ne déplairaient pas à Brian de Palma, le réalisateur du premier volet il y a des lustres déjà !



Faux semblants et usages de faux font le plaisir de ce nouveau Mission Impossible qui propose un rythme incroyable tout en évitant d’oublier l’ego de la star qui lutte contre le temps et s’offre tous les défis.



Mais il y a moins de mégalomanie chez Tom Cruise: désormais on assiste à une espèce de masochisme charnel du comédien avec sa légende. Le temps passe et il continue de multiplier « en vrai » des défis fous qui deviennent les climax de ses œuvres.



Il fait penser à Jackie Chan avec cette orgasme cinématographique qu’il tente de donner à force de d’outrances et un aspect trompe la mort. Le digital est atténué et l’humain trouve sa place dans le jeu du chat et de la souris que l’on pourrait rebaptiser Attrapé Moi Si Tu Peux.



Ce nouvel opus surprend aussi par ma féminisation des personnages. Les femmes entourent le héros et surtout ont les clefs d’une intrigue qui les met en valeur. Le réalisateur ne lâche jamais cet aspect et cela rend ce film plus ouvert que les autres, beaucoup plus testeronés !



Après tous les nanars que l’on a essayé de nous vendre ces dernières semaines, Mission Impossible Dead Reckoning Partie un (tout un programme, non?!) est au plus près de ce que l’on attend d’un bon blockbuster: du divertissement avec un peu d’âme.

Au cinéma le 12 juillet 2023

Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Hayley Atwell

Paramount -2h43