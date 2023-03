Merci Messieurs les Anglais ! (Steve Mason, Inhaler, The Lathums)

J'avoue que l'on parle beaucoup ici de la pop de nos voisins anglais. Mais si je continue aujourd'hui c'est à cause de la défaite historique des Anglais face aux Français au rugby. C'est simplement l'actualitė qui inspire ce papier !

Car ami Anglais, pour te consoler de cette raclée monumentale, tu as la grande chance d’avoir quasiment chaque semaine des disques spectaculaires et passionnants. Nous ici, on pogote comme des fous sur une chanson de Gala dès que l’on veut se réjouir… Vous êtes chanceux, n’est ce pas ? Vous, sans arrêt, vous produisez une musique diverse et proches des gens.



Ancien membre de Beta Band, Steve Mason connaît la musique sur le bout des doigts. Quand on entend l’ouverture d’esprit du bonhomme, avec ou sans le Beta Band, on comprend que musicien est un affreux communiste dans un pays ultra capitaliste.

Il aime les gens ! Il aime les peuples ! Il aime la diversité ! Il serait dans nos manifestations en ce moment mais heureusement il préfère faire des chansons : humaniste et combatif, Steve Mason réalise un disque qui mixe les cultures et défend ce mélodieux mélange !

Brothers and Sisters nous laisse imaginer ce qu’il se serait passé si Paul Simon avait avalé des petites pilules du côté de Manchester dans les années 90 ! Pourtant ce n’est pas un disque nostalgique : Steve Mason tisse des liens dans un Royaume désuni et montre bien que tout le monde peut cohabiter. En tout cas, cela donne le disque le plus chaleureux du moment !

Pour se consoler, on conseille au rugby anglais de revenir aux fondamentaux de ce sport. Ils devraient suivre l’exemple du groupe Inhaler, nouveau petit quatuor pop qui intrigue.



Dans leur second album, Cuts & Bruises, on trouvera des refrains entêtants, des riffs élégants et des paroles qui finissent avec des Lalala et des WouhWouh. Et cela fonctionne. Un truc de dingue!



La formule pop est appliquée pour vous coller de la bonne humeur dans la tête. La rythmique de ce groupe est lourde mais c’est pour mieux nous piéger avec des titres aérés, qui racontent avec énergie nos désillusions et nos doutes. Qui nous fait respirer l’esprit libre de ces Irlandais. Oups, ils ont battu les Anglais récemment au rugby !



Pour le coup on ne remarque pas que le chanteur est le fiston de Bono. Cette humilité est un point positif supplémentaire quand on connaît l’ego du papa ! Sans sortir du rang, Inhaler a une honnête passion pour son art et ça fait un bien fou.



Tout comme la musique de The Lathums, groupe indé de la banlieue de Manchester. Eux, comme souvent avec les artistes anglais, on se demande ce qu’ils ont eus dans les oreilles. On n’a peut-être pas beaucoup de chance en ce moment en Grande-Bretagne mais visiblement on console les enfants avec des disques qui vont des Beatles à Morrissey en passant du rock au punk ! Les gars de The Lathums ont absorbé une culture musicale hallucinante qu’ils recrachent avec une virtuosité qui n’existe qu’outre Manche !



Rapidement, ce second album donne envie de chanter avec Alex Moore qui rêve visiblement d’entraîner avec lui un maximum de personnes dans ses ritournelles totalement imparables!

From Nothing to A Little Bit More donne l’impression de changer de région, de pays ou d’état d’âme ! On se ferait bien un fish and chips avec ce trio sur le bord de mer légendaire de Brighton. Ou plus simple : les voir en concert tellement ce disque concentre tout ce que l’on aime chez nos voisins anglais !



Après ce qu’il s’est passé ce week-end au rugby, amis Anglais, soyez fiers en écoutant ses trois disques ! Pensez que nous, on nous demande de nous réjouir de la sortie du nouvel album de Trois Cafés Gourmands ! Merci de nous laisser le rugby !