MAIRO – OMAR CHAPPIER – Monde libre (2023)

MAIRO aka Le cavalier sans tête , M A I R le légendaire, l’aventurier sans son aventurière, la patte brisée, la patte brisée, LEZGO BABY . Ce rappeur suisse originaire de Genève nous a sorti ce projet le 19 mai 2023, sous le label suisse créé par lui-même et son frère HOPITAL, Monde libre. 2 ans après son dernier EP Rougemort et un projet en commun avec son ami SLIMKA, Qui a volé le soleil ? Avec une cover d’EP magnifique : un cavalier sans tête dans le désert, œuvre du rétro-futuriste Dexter Maurer, MAIRO revient en force.

Aaaah, ce bon rap qu’on aime tant. L’artiste nous emmène directement dans son monde. Notre cher MAIRO fier de ses origines suisses nous a pondu une ode aux rimes « riches » , aux basses puissantes accompagnées de flows divers et variés grâce à son frère, producteur de l’EP, le mystérieux HOPITAL. De quoi nous réanimer avec en perfusion du rap comme on n’en fait plus. Tout au long du projet, des feat incroyables ne nous laissent pas d’autre choix que de se briser la nuque sur le rythme de la prod et un rap technique comme avec Implaccable , H JeuneCrack , Wallace Cleaver , NeS. Une compo qui honore ce rap qu’on aime, pas de refrain, juste ça rappe, sans état d’âme et dévoile l’étendue du talent. Une ode au rap francophone. MAIRO garde un œil sur le business, mais reste loin de l’industrie musicale et de ses vices, il veut garder son identité et continuer avec les siens. En toute indépendance et sans orgueil.

MAIRO déploie dans cet EP un véritable éventail de flows, de skills, des couplets incisifs. Il joue totalement entre la “new-gen” avec les différents feats et le rap oldschool en utilisant par exemple un sample d’Arsenik dans le titre “la mouche”, et n’hésite pas à évoquer un certain attachement politique et philosophique, en terminant le titre par une citation de l’écrivain Ousmane Sembène, personnalité connue pour ses partis pris militants pour l’indépendance du Sénégal “Pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil ? Je suis moi-même le soleil. ».

Quel EP ! Vous vous amuserez des commentaires de l’artiste alternés avec des prods puissantes qui laissent place à un rap sévère, riches de rimes techniques et de ses invités qui honorent le projet. Un opus parsemé d’excellentes mélodies efficaces qui rentrent en tête instantanément. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir plusieurs fois en concert et ceux qui ne l’ont pas encore vu, ne le manquez pas : une bête de scène. La foule est rapidement captivée et emportée par des titres qui sont devenus des classiques. MAIRO n’hésite pas à faire des références à ses anciens projets.

A découvrir !

Crack Crack :

“ Bientôt j’écris vos textes

Bientôt j’écris vos textes, les rappeurs faites moi confiance (hmm)

Avec moi dans la boucle

T’as du feu dans la bouche

(C’est nous on donne les nouveaux prices) ”

2 jackets :

“ J’ai soufflé dans mes mains

Et j’ai mis ma veste

J’ai l’front à Doja Cat

Mais j’suis chaud comme deux jackets

J’ai pas assez d’billets

J’suis comme le fer, j’vais pas m’laisser plier

Dieu distribue, les hommes se servent ”