Ma sœur est morte à Chicago, Naomi Hirahara, 10/18

Sur la couverture il est écrit que de grands journaux américains recommandent ce livre. Je ne peux qu’aller dans leur sens.

Veuillez m’excuser pour l’anglicisme : ce roman est un véritable « page turner ».



Je l’ai lu d’une traite et ce pour deux raisons :

· le récit détaillé d’une page d’histoire américaine assez peu connue (je n’en avais jamais entendu parler) ;

· une enquête à rebondissements menée par une femme lambda que rien ne prédestinait à une telle action.



L’action se déroule dans la communauté nippo-américaine lors de la Seconde Guerre Mondiale.



Nous apprenons que les membres de cette communauté qui résidaient dans certaines régions des États-Unis, notamment sur la côte Ouest, ont été dépossédés de tous leurs biens et ont été parqués dans des camps de concentration sur le sol américain.



Passé cette période en camps, parfois après plusieurs années, ces citoyens américains étaient « réinstallés » par des services de l’État, le plus souvent dans des villes bien loin de leur ville d’origine… Chicago, par exemple.



Les Ito avaient une vie plus que confortable avant la spoliation de leurs biens.



La « réinstallation » des Nippo-Américains se faisaient dans des quartiers populaires peuplés majoritairement de personnes issues de l’immigration.



C’est dans ce cadre que Rose, l’ainée des filles Ito s’est installée à Chicago après avoir quitté un camp situé dans un désert de la côte Ouest.



Très vite, Rose a organisé le rapatriement de ses parents et de sa sœur Aki à Chicago.



A leur arrivée à Chicago, pas de Rose pour les recevoir ; uniquement un ami de la famille et une mauvaise nouvelle : Rose est morte, elle se serait suicidée.



Aki, qui avait une relation fusionnelle avec Rose ne peut pas se résoudre à ce verdict.



Face à l’absence d’action de la police, Ike décide d’enquêter pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur.



Dès lors, Aki pérégrine dans les bas-fonds de Chicago et sa communauté nippo-américaine.

Au fil de rebondissements successifs, Aki découvrira les secrets qui tourmentaient sa sœur bien-aimée et ira bien au-delà des apparences pour déterminer comment un tel drame a-t-il pu advenir.



Ce livre est plaisant, se lit rapidement et est difficile à reposer.



La postface du livre comprend une bibliographie exhaustive sur le traitement de la communauté nippo-américaine lors de Seconde Guerre Mondiale ; l’autrice donne envie de se plonger plus avant dans les livres d’histoire relatant cette période.



Parution le 06 octobre 2022

Pascale Haas (traduit par)

360 pages / 15,90€ (broché)