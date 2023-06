L’Inconnu de Cleveland, Thibault Raisse, 10/18

L’inconnu de Cleveland est l’un des trois premiers livres « true crime » de la collection Ohio / Society. Pour mémoire Society s’était brillamment démarqué dans ce domaine en narrant l’affaire Dupont de Ligonnès lors d’une enquête fleuve en 2020.

Ce livre, court, est éminemment prenant. Il vous suffira d’un voyage en train ou d’un week-end pluvieux pour le dévorer.

C’est d’ailleurs l’un des auteurs de cette enquête, Thibault Raisse, que l’on retrouve ici.



L’auteur se penche sur un fait divers qui a laissé dans l’impasse les forces de police en charge de l’enquête et mis en ébullition la sphère des enquêteurs amateurs et professionnels dont internet regorge.



En l’espèce, un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son modeste appartement ; aucune empreinte n’est relevée ; aucun héritier ne se présente ni n’est retrouvé ; il est conclu à un suicide… Affaire classée !



L’affaire rebondit lorsqu’il apparaît que la victime vivait depuis un quart de siècle sous une fausse identité.



S’ouvre alors une seconde enquête : qui était la victime et que fuyait-elle ?



L’auteur, journaliste de profession, possède une plume digne des meilleurs auteurs de polars.



L’ambiance est retranscrite de manière ciselée ; le lecteur est très vite captivé.



Le fait que les évènements relatés soient réels ajoute à cette envie irrépressible d’arriver à la fin des quelques 180 pages.



L’épilogue répond partiellement aux questions posées par l’auteur.



La réelle identité de la victime est bien révélée ; le lecteur pourrait y trouver une satisfaction.



Néanmoins, l’auteur n’est pas en mesure de préciser la raison pour laquelle la victime a fui son passé.



Quelques pistes s’ouvrent ; de la plus prosaïque (fuir des créanciers), à la plus intrigante (la victime pourrait être liée à une série de meurtres non résolus qui entête l’imaginaire collectif américain).



Ce livre constitue un excellent divertissement ; n’hésitez pas à le glisser dans un bagage cet été.

Paru le 1er juin 2023

10/18 Collection Society

198 pages / 7,50€