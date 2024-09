L’extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt, Géraldine Martineau, Palais-Royal

Sarah Bernhardt ! Sa légende (en partie façonnée par elle-même) prétend qu’elle fut la première star.

Après un documentaire en 2022* et une grande exposition en 2023**, le théâtre rend enfin hommage à la grande comédienne Sarah Bernhardt.

Sa légende (en partie façonnée par elle-même) prétend qu’elle fut la première star. On dit que les journalistes, critiques et chroniqueurs de son temps, ont usé pour elle tous les superlatifs. Au-delà de la comédienne adulée, qui a inspiré des auteurs comme Edmond Rostand, Oscar Wilde ou Victor Hugo, il faut reconnaître que l’histoire de la vie de Sarah Bernhardt est proprement extraordinaire. Pour rester factuel, on peut sans exagérer qualifier Sarah Bernhardt comme suit : aventurière (première actrice française à oser une tournée aux États-Unis), indépendante (refusant de dépendre d’un homme ou d’une institution), engagée et courageuse (elle a soutenu Dreyfus, Zola, transformé son théâtre en hôpital militaire pendant la guerre de 1870, est partie en tournée sur le front pour soutenir le moral des soldats pendant la première guerre mondiale, a continué à se produire sur scène malgré l’amputation d’une jambe…). Sa biographie***, les témoignages et hommages qui lui ont été rendus, ne laissent aucun doute sur le caractère hors norme de cette femme-artiste-chef-d’entreprise.

C’est ce qui a poussé Géraldine Martineau à écrire et à mettre en scène un spectacle en son honneur : nous faire mieux connaître ce modèle féminin de liberté, de désobéissance et d’audace. Sébastien Azzopardi, Directeur du Théâtre du Palais-Royal, lui-même descendant de Sarah Bernhardt, ne pouvait que soutenir un tel hommage. Depuis le 27 août, le Palais-Royal accueille donc cette nouvelle création de Géraldine Martineau : non seulement un hommage haut en couleur mais aussi un régal pour les cinq sens, un rassemblement festif, joyeux et exubérant, porté par huit acteurs et deux musiciens (Florence Hennequin au violoncelle et Bastien Dollinger au piano et à la clarinette).



Ce spectacle musical, qui a impliqué aussi la création de quarante costumes et cinq chansons originales, nous offre tout ce qu’on préfère, le meilleur de la scène : une troupe qui virevolte, un spectacle qui nous cueille et nous emporte, quand le rythme est enlevé sans être étourdissant. C’est surprenant. On y apprend des vérités historiques. On est touché par des chansons, des dialogues et des voix qui portent loin. On admire des talents qui vibrent, on partage des moments de connivence et de grâce. Et c’est contagieux : le public applaudit debout cette troupe unie.



Il faut souligner que cette troupe de dix artistes interprète trente-cinq personnages différents et que le spectacle nous fait traverser différentes époques (la vie de Sarah Bernhardt s’étire de 1844 à 1923) et deux continents.



Les chansons d’Estelle Meyer**** (dans le rôle-titre), auteur et interprète, ainsi que les créations musicales de Simon Dalmais, créent une atmosphère envoûtante. Et malgré tout le panache, l’audace, la détermination de Sarah Bernhardt, qui pourraient camper un caractère assez dur, ce qu’on retient du personnage c’est davantage : l’innocence, la pureté de cœur et l’amour de la vie.

Courez admirer ces merveilleux artistes et redécouvrez grâce à eux cette icône nationale.



*Sarah Bernhardt. Pionnière du show-business, écrit et réalisé par Aurine Crémieu (Fr., 2022, 53 min).

** Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star, une exposition organisée au Petit Palais en 2023, pour les 100 ans de sa mort.

*** Ma double vie, autobiographie de Sarah Bernhardt, Phébus éditions.

**** Estelle Meyer a reçu un prix pour sa chanson Pour toutes mes sœurs ; elle a rencontré son public grâce à son tour de chant Sous ma robe mon cœur (2019) et à son seul-en-scène inspiré par la figure de Gisèle Halimi : Niquer la fatalité, chemin en forme de femme (2023).

A partir du 27 août 2024

au Théâtre du Palais-Royal

38 rue de Montpensier

75001 Paris

infos / resa : 01 42 97 40 00 / resa@theatrepalaisroyal.com / www.theatrepalaisroyal.com

Avec Estelle Meyer, Marie-Christine Letort, Isabelle Gardien, Priscilla Bescond, Blanche Leleu, Sylvain Dieuaide, Antoine Cholet, Adrien Melin, Florence Hennequin et Bastien Dollinger