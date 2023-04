L’établi, Mathias Gokalp, Le Pacte

Citroën. Comme simple ouvrier. Comme les autres, il ravale sa fierté pour travailler dans une usine.

Avec ses cadences et ses gestes qui amènent à l’aliénation et surtout à la lutte des classes. Bien né et bien instruit, Robert s’infiltre pour, quelques mois après mai 68, continuer le combat.



Robert (Linhart) est un homme pétri de convictions et son expérience va l’attirer dans toutes les ambiguïtés de sa révolution, soutenue par sa femme, convaincue elle aussi par les mouvements sociaux et la volonté populaire.



En ces temps bien troubles, ce regard sur le passé a de quoi interroger sur notre présent où l’affrontement des idées ne nous laisse pas indifférents. Le cinéaste fait beaucoup penser à Ken Loach avec cette simplicité mais aussi élégance de filmer les ouvriers et leurs supérieurs à hauteur d’hommes. Aidé par un Swann Arlaud sensible, Mathias Kogalp observe avec minutie le monde ouvrier.



Et il n’ y a pas de manichéisme. S’il apprécie décrire la complexité et la diversité des ouvriers, le cinéaste n’a pas un parti-pris politique car il montre effectivement comment une ambition dogmatique se fracasse inévitablement sur la réalité !



Le constat est souvent amer mais le film dégage beaucoup de chaleur en croquant une tumultueuse vie sociale. Œuvre assez nuancée, L’Établi semble aujourd’hui tout de suite maintenant nécessaire !

Au cinéma le 5 avril 2023

Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydes et Olivier Gourmet

Le Pacte- – 1h50