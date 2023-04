Les Vertuoses, Susie Morgenstern, Emma Gauthier, Ecole des loisirs

La star de la littérature jeunesse aide sa petite fille à mettre en scène les angoisses de ados d'aujourd'hui. L'élégance au service des combats contemporains !

Susie Morgenstern est la référence en matière de livre pour ados. Avec bienveillance et amusement, l’Américaine amoureuse de la France a su trouver un ton pour raconter la jeunesse.



Avec les Vertuoses, elle aide sa petite fille pour son premier roman. Emma Gauthier n’est pas bien vieille et semble très sensible aux problèmes actuels, du réchauffement climatique à la maltraitance.



Avec sa grand-mère, elles nous plongent dans les angoisses et les doutes de trois adolescents du Sud de la France. Nina, Yona et Antonin passent le brevet mais ont bien d’autres soucis…



Premiers émois, fin de l’innocence, désespérance face à la Société… A quatre mains, les deux femmes rédigent un texte enlevé et d’une maturité salutaire. On se prend au jeu et on suit avec passion ce trio qui découvre le militantisme et bien d’autres choses.



Ça peut paraître manichéen mais Les Vertuoses fait un constat mais clairvoyant, jamais amer, sur la jeunesse. Il y a aussi une jolie élégance avec de courts textes qui introduisent les chapitres. Petits et grands devraient s’y retrouver : un gage de qualité pour les livres pour la jeunesse.

Paru le 24 août 2022

École des Loisirs, collection Medium

236 pages / 14€