Les soeurs Dalton, Cie Les Nomadesques, Le Ranelagh

« Nous ne serons jamais les sœurs des frères Dalton ! »



« Tout est toujours calme dans cette bonne vieille ville calme de Toucalmcity ». Et bientôt, la vie y sera encore plus agréable car – grâce à la fortune d’un joueur veinard dont la municipalité vient d’hériter – Toucalmcity va se doter d’une école, d’un orphelinat, d’un hôpital, d’une crèche pour les parents qui travaillent (disent les femmes)… et d’un saloon (insistent les hommes).



Malheureusement, ces beaux projets sont contrariés par Pat le Borgne qui a dérobé le magot. Sans perdre un instant, les trois sœurs Dalton se lancent aux trousses de l’infâme voleur, dans une course poursuite en forme de chevauchée endiablée qui nous tiendra en haleine pendant une heure quinze.



Le spectacle revisite et détourne tous les codes du western, dans un décor drôlement bien fichu, à la fois simple et très efficace (les comédiens retournent à vue des coins pour transformer en un tourne-main

un saloon en prison).



Comme le décor, simple et efficace, c’est l’air de rien que les comédien.ne.s déploient l’étendue et la multitude de leurs talents. Il s’en donnent à cœur joie et en rajoutent juste ce qu’il faut. On dirait qu’ils s’amusent, mais en réalité ils sont superpro ! Ils chantent, dansent, jouent du banjo, multiplient les gags et les aphorismes, chorégraphient des bastons… le tout avec une bande son calibrée au millimètre.



Même si ma fille de 5 ans a eu un peu de mal à bien comprendre toute l’histoire, elle a aimé ce spectacle dont l’énergie est communicative. Ma fille de dix ans, elle, a bien rigolé. Quant à ma sœur de 55 ans m’a dit en sortant « c’est le meilleur spectacle que j’ai vu depuis longtemps ». C’est donc carton plein pour les Dalton.e.s. Bravo aux Nomadesques !

Jusqu’au 30 mars 2024

Théâtre Ranelagh – Paris XVIème

Compagnie les Nomadesques

55 minutes | de 10€ à 20€