Les Mondes perdus, Tome 1, Le Crane de Lubaantun, Aucha, Isabelle-Lemaux-Piedfert, Dupuis

« Les Mondes perdus », cette BD qui vous emmène au fin fond de la jungle, à la recherche de trésors archéologiques, est pas mal : les dessins sont jolis et l’univers est bien. Un jour, Amélia (fille d’un explorateur) réussit à convaincre son père de l’emmener avec lui en exploration. Lors d’un bal, on découvre qu’elle a été adoptée. Apparemment, ses parents sont morts. Mais son père adoptif ressemble beaucoup à son « vrai » père. Est-ce le même, ou une simple ressemblance ? J’espère que les prochains tomes en diront plus sur son passé et son avenir car je n’ai pas tout compris, et cette ressemblance m’a un peu gênée dans ma lecture. J’ai bien aimé cette BD, mais pas adoré non plus !

Norma (10 ans)



Paru le 15 mars 2024

chez Dupuis

Aucha (scénario) | Isabelle-Lemaux-Piedfert (illustrations)

80 pages | 14,50€